🚚 Pese a las sanciones el tránsito pesado sigue circulando en la zona urbana de Villa Mercedes

Circulan de manera indebida en la zona urbana y no respetan el recorrido que les delimita el organismo.

La Policía Municipal de Tránsito continúa con sus controles diarios en las calles y asegura que en las últimas semanas incrementaron las infracciones a camiones de gran porte. Sancionan a unos 25 por día, ya que circulan en la ciudad sin autorización o por lugares que no tienen permitidos y ocasionan daños en el asfalto, en el cableado y en las luminarias.

Daniel Bravo, a cargo del organismo, explicó que llevan adelante operativos itinerantes todos los días para frenar el ingreso de este tipo de vehículos al micro y macrocentro, y a los distintos barrios.

“Lo que hacen es violar una ordenanza y sobre todo aquellos que ya tienen una hoja de ruta delimitada y un horario para circular. Principalmente, donde estamos muy atentos es en las zonas comerciales, porque estacionan sobre los negocios e interrumpen el tráfico o cortan las calles e inclusive pueden ocasionar algún accidente”, dijo.

Además, mencionó que para guardar los camiones tienen que seguir los mismos pasos y recordó que para eso deben buscar un depósito en las afueras de la ciudad. “No podemos permitir que dejen los acoplados en los espacios verdes, que es una de las faltas más recurrentes que encontramos en los complejos habitacionales. Lo que hacemos es labrar un acta que derivamos al Tribunal de Faltas”, aseguró.

Para frenar las infracciones, la fuerza local continuará recorriendo los accesos y las avenidas principales para evitar siniestros viales. “Vamos mejorando y en el caso de los comerciantes, han tomado conciencia”, sostuvo.

Quienes todavía no hicieron el trámite deben acercarse al edificio municipal, ingresar el pedido por Mesa de Entradas y luego les diagraman la hoja de ruta para que puedan recorrer el ejido urbano dentro de las 21 y las 9 de la mañana únicamente, que es cuando los negocios cierran y hay menos tráfico.

“Tenemos contemplación si pasaron algunos minutos, pero si es cerca del mediodía no podemos permitirlo. Están arreglando todas las calles por medio del Programa de Bacheo y esto no ayuda. No podemos permitir que un rodado de cinco ejes esté en las arterias”, señaló.

El circuito dependerá de dónde está situado el depósito para descargar los insumos. “Hacemos un estudio previo porque hay que medir la altura de los cables, del arbolado urbano, del pavimento y de la cantidad de flujo de circulación que hay, porque inclusive algunas empresas utilizan un autoelevador para movilizar la mercadería”, contó.

Por último, el funcionario remarcó que los vecinos que detecten irregularidades en sus barrios pueden denunciarlas llamando al Sistema Único de Reclamos, número 147, o vía WhatsApp al 2657 300147.

