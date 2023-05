🚧 Anunciaron un plan integral de obras para 23 clubes de Villa Mercedes y Justo Daract

El Gobierno provincial de San Luis, a través de la Secretaría de Deportes y la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), anunció un plan integral de obras para 23 clubes de fútbol en las localidades de Villa Mercedes y Justo Daract. La iniciativa contempla una serie de mejoras en las instalaciones de los clubes, incluyendo la entrega de terrenos, instalación de césped sintético, luminarias, construcción de vestuarios, baños, tribunas y cierres perimetrales.

La Secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y el rector de la UPrO, Joaquín Surroca, firmaron un convenio de colaboración en el teatro de la Universidad, en el que se acordó que la Secretaría de Deportes aportará los materiales y la UPrO la mano de obra. Los clubes beneficiados son Colegiales, Jorge Newbery, Sportivo Pringles, Defensores del Este, San José, Alianza Futbolística, Santa Rita, San Martín, ATE II, La Ribera, Asociación Deportiva del Oeste, Coudannes, Sportivo Mercedes, Racing, Lafinur, Atlético Mercedes, EAFI, Talleres, Aviador Origone, Villa del Parque y Los Pumas de Villa Mercedes; Pringles y Belgrano de Justo Daract.

Anuncio

Esta iniciativa surgió a partir de una reunión que los representantes de los clubes mantuvieron con autoridades de la UPrO y la Secretaría de Deportes en marzo pasado. Los clubes plantearon sus necesidades y, a partir de ese encuentro, los organismos gubernamentales idearon la forma de resolver sus peticiones.

“Estas son las obras que ustedes nos pidieron. Nosotros no elegimos nada, estos son sus pedidos y sus necesidades. Por eso es un día histórico para el fútbol mercedino”, celebró el rector Joaquín Surroca. Ramírez destacó “el trabajo conjunto realizado porque solos no podríamos hacer estas obras”. También remarcó la labor del intendente Maximiliano Frontera, “quien, cada vez que nos encontramos, me cuenta sobre los clubes mercedinos y sus necesidades”, indicó.

Anuncio

Al finalizar la firma del convenio, los 23 clubes recibieron juegos de camisetas y shorts para sus equipos de Primera División y compartieron una cena informal para celebrar los anuncios.