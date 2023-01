🚨 “Amigo, flasheamos, matamos a uno”: qué revelaron los chats escalofriantes de los rugbiers presentados en el juicio

En el marco de la séptima audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo la revelación de los chats entre los ocho acusados antes, durante y después del asesinato.

El conocimiento de todos estos archivos estuvo a cargo de la declaraci√≥n de¬†Pablo Laborde, secretario del Ministerio P√ļblico Fiscal, qui√©n fue es responsable de hacer la reconstrucci√≥n del crimen de Fernando. El 18 de enero de 2020, cuando se realiz√≥ la detenci√≥n de los diez j√≥venes, se incautaron los celulares:¬†‚ÄúLa informaci√≥n la tuvimos que cargar en la computadora porque demorar√≠a mucho en abrir cada tel√©fono‚ÄĚ.

Celular Matías Benicelli 

La declaraci√≥n, que comenz√≥ el lunes por la tarde y continu√≥ en la ma√Īana de este martes, se inici√≥ con el celular Iphone identificado como el de Mat√≠as Benicelli:¬†“Pudimos corroborarlo porque estaba asociado a la cuenta de Gmail con su nombre y apellido. En dos d√≠as hizo 5.735 movimientos‚ÄĚ, indic√≥ Laborde.

El abogado Fernando Burlando lo interrumpi√≥ y le pregunt√≥ que significaba la palabra “movimientos”, a lo que el secretario del MPF respondi√≥:¬†‚ÄúMensajes, fotos, ubicaciones, todo lo que se puede hacer con un tel√©fono y que qued√≥ registrado en orden cronol√≥gico. Yo aisl√© los movimientos que gener√≥ el usuario‚ÄĚ.

Luego continu√≥ con su relato y se√Īal√≥ que el joven Benicelli¬†compart√≠a un grupo de WhatsApp con todos los j√≥venes que se llamaba “Delboca3”.¬†Tras el anuncio de dicho grupo, Laborde continu√≥ con los mensajes que fueron enviados antes y despu√©s del ataque y crimen.

‚ÄúEstamos en la barra‚ÄĚ,¬†escribi√≥ Enzo Comelli a las 3:33. Quince minutos despu√©s, 3:48, M√°ximo Thomsen mand√≥ el mensaje:¬†‚ÄúVengan estamos re instalados‚ÄĚ.

Lo pr√≥ximo que se registr√≥ en el grupo de WhatsApp es un mensaje de Lucas Pertossi:¬†“Estoy yendo a la casa, vengan”. Luego 4.55 envi√≥ el¬†escalofriante audio:¬†‚ÄúEstoy ac√° cerca donde est√° el pibe y est√°n todos ah√≠ a los gritos, est√° la Polic√≠a, llamaron a la ambulancia… Caduc√≥‚ÄĚ.

El mensaje que le sigue es uno que envi√≥ su primo, Ciro Pertossi, a la 6:06 que iniciaba lo que ser√≠a el famoso “pacto de silencio”:¬†‚ÄúChicos no se cuenta nada de esto a nadie‚ÄĚ.

Celular de Juan Pedro Guarino

A continuación, Laborde continuó con el celular de Juan Pedro Guarino, el joven detenido y que quedó sobreseído de la causa. En esta ocasión, se mostró solo una conversación que tuvo con su novia horas después de que se haya cometido el crimen.

A las 6:21, le envi√≥ una foto desde el McDonald‚Äôs junto al texto:¬†‚ÄúEsta noche fue rara, no me siento bien. Lo √ļnico que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe m√°s feliz del mundo‚ÄĚ.

Aun as√≠, al respuesta de su novia lleg√≥ al mediod√≠a de aquel 18 de enero de 2020 cuando, preocupada, le respondi√≥ junto con¬†un titular del diario¬†La Naci√≥n¬†que hac√≠a referencia al crimen en Le Brique:¬†‚ÄúNo fueron ustedes, ¬Ņno? Estoy preocupada‚ÄĚ.

Celular de Ciro Pertossi 

En este tel√©fono no se observ√≥ conversaci√≥n del joven con sus amigos hasta pasadas las 6 de la ma√Īana. Aun as√≠ se registr√≥ un chat con una mujer que tuvo durante las 5:¬†‚ÄúNos sacaron, nos agarr√≥ la Polic√≠a y nos soltaron‚ÄĚ, escribi√≥ Pertossi.

Minutos despu√©s la mujer le respondi√≥:¬†‚ÄúWhat, ¬Ņ¬Ņqu√©??‚Ä̬†a lo que Ciro le contest√≥¬†‚ÄúCuando volvamos les contamos‚ÄĚ.¬†‚ÄúNo hagan cagadas‚ÄĚ, replic√≥ la joven.

La siguiente charla ocurri√≥ minutos despu√©s con una tal “Ana”.¬†‚ÄúCiro, contest√°me. Ya s√© que estabas durmiendo perd√≥n. Machu y Enzo mataron un pibe‚ÄĚ, expres√≥ la joven haciendo referencia a la figura de M√°ximo Thomsen y Enzo Comelli.

‚ÄúEstamos bien todos. No pas√≥ nada, no te preocupes‚ÄĚ, le manifest√≥ Pertossi. Lo llamativo es que durante la madrugada, antes de ser detenido, el joven busc√≥ siete veces en el Google de su celular¬†‚ÄúVilla Gesell Pelea‚ÄĚ.

Celular de Lucas Pertossi

En este caso se observ√≥ en la sala del TOC 1 el video que grab√≥ el joven en la salida del boliche Le Brique a las¬†a las 4:38 am. El mismo fue enviado¬†a las 4:41 al grupo ‚ÄúLos Locos‚ÄĚ. Se notific√≥ que Lucas Pertossi recibi√≥ dos audios como respuesta, pero no se entiende que es lo que dicen ya que el sonido de ambiente del local bailable no permite identificarlos.

A las 7:53 am Blas Cinalli le envi√≥ una foto con otros dos chicos, no identificados, a lo que Pertossi le respondi√≥:¬†‚ÄúYo lo √ļnico que quiero es tomar un vino y fumar flores‚ÄĚ.

Celular Blas Cinalli

En el tel√©fono de Blas Cinalli tambi√©n se visualiz√≥ el grupo de WhatsApp ‚ÄúEl club del Azote‚ÄĚ integrado por 13 personas que viven en Z√°rate. A las¬†5:08 el joven escribi√≥:¬†‚ÄúNos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar‚Ä̬†junto con una foto de Thomsen y Ciro Pertossi.

5.15 el joven le envi√≥ a otra persona el texto que confirm√≥ el ataque:¬†‚ÄúAmigo, flasheamos, matamos a uno‚ÄĚ.¬†‚ÄúNos cagamos a pi√Īas en el boliche. Nos sacaron a todos.¬†Esperamos a que se vaya la Polic√≠a y ah√≠ los recagamos a pi√Īas‚ÄĚ, continu√≥.

A dicho mensaje, un integrante del grupo, tampoco identificado, le contest√≥:¬†‚ÄúRepresent√° a Z√°rate, guacho‚ÄĚ. Minutos despu√©s, Cinalli hizo referencia a un dato que revel√≥ uno de los testigos:¬†‚ÄúHab√≠a un rubio que estaba agarrado a mi tobillo‚ÄĚ.

A las 6:47 alguien le pregunt√≥:¬†‚Äú¬ŅQu√© onda Blas, se dieron masa?‚Ä̬†a lo que el joven¬†contest√≥:¬†‚ÄĚDos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales‚ÄĚ.

Tiempo despu√©s Cinalli volvi√≥ a mandar un mensaje al grupo se√Īalando:¬†‚ÄúLe dimos murra a uno con el Perto, lo recargamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa‚ÄĚ.

‚ÄúEst√°s mamado, amigo?‚ÄĚ, le pregunta alguien.¬†‚ÄúS√≠, amigo, desde la tarde‚ÄĚ, contest√≥.

Chats de conocidos de Z√°rate

Luego de enterarse de lo sucedido, j√≥venes que conocer al grupo hablaron por WhatsApp sobre el ataque y crimen:¬†“¬ŅSe olvidan de la patada que le dio en cabeza a Maxi? Nadie les dice nada porque con las pibas son buena onda, pero son unos animalitos”.¬†

“Me dijeron que fueron Enzo, Machu (Thomsen) y alg√ļn Pertossi”, se√Īal√≥ la misma persona, momento en el que otro sum√≥:¬†“Que se recontra cag…, estoy re contra re podrido de que se hagan famosos porque siempre cagan a pi√Īas a alguien”.

“No creo que Juampi (Guarino) le haya pegado. No s√© que habra hecho el pibe, pero tampoco para que una manga de monitos orangutanes le peguen as√≠”, termin√≥.