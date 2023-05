🚨 Condenaron a la Mole Moli a dos años y dos meses de prisión por violencia de género

Y agreg贸: 鈥淪i yo rebobino cuatro a帽os para atr谩s desde que se arm贸 el quilombo, hasta hace una semana que explot贸 todo, estaba todo perfectamente bien, estaba todo b谩rbaro. Segu铆amos en contacto con ella, tom谩bamos mate, convers谩bamos y ten铆amos una relaci贸n hermosa y divina. De un d铆a para otro no s茅 qu茅 fue lo que pas贸, pero pas贸 lo que pas贸鈥.

Sin embargo, asegur贸 que, para 茅l, La Negra sigue siendo su familia y la mujer a la que am贸.聽鈥淢e voy a quedar con las cosas hermosas y bonitas de ella鈥, sostuvo.

La Mole Moli habl贸 de las fuertes declaraciones de su exmujer

D铆as atr谩s, previo a que se conociera el veredicto,聽Marta 鈥淟a Negra鈥 Galiano聽habl贸 con los medios sobre su calvario. La exmujer del boxeador asegur贸 que聽鈥渇ueron 30 a帽os de violencia鈥, pero se帽al贸 que lo que m谩s le doli贸 la traici贸n de sus hijos.

Al respecto, la Mole Moli contradijo todas sus declaraciones. 鈥淧odemos estar toda la tarde as铆, yo cont谩ndote mi historia y ella la suya. Pero yo me voy a quedar con la m铆a porque yo nunca les ment铆 ni a ella ni a los chicos鈥, dijo en referencia a sus hijos extramatrimoniales. 鈥淵o no quiero entrar en puter铆o.聽Quiero morir como un caballero y no me van a hacer hablar鈥, sentenci贸.

Tras una larga defensa, La Mole Moli resumi贸: 鈥La 煤nica derecha que le puedo dar de que me equivoqu茅 fue cuando le pegu茅 una cachetada en el brazo. Es la 煤nica derecha que le voy a dar. Que me equivoqu茅.聽En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivoc贸 en todo y est谩 mintiendo en todo鈥.