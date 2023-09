🚨 Continuará en prisión preventiva un hombre acusado de promover el ejercicio de la prostitución

Anuncio

En una reciente audiencia celebrada en el Juzgado de Garant铆a N潞 1, se tom贸 una decisi贸n relevante en el marco de una causa que involucra a un individuo acusado de promover, facilitar y explotar econ贸micamente el ejercicio de la prostituci贸n de otra persona. El caso se agrava por el despliegue de medios t铆picos de abuso de la situaci贸n de vulnerabilidad de la v铆ctima, intimidaci贸n y coerci贸n sobre la misma, de acuerdo con los art铆culos 125 bis, 126 incisos 1 y 2, y 127 incisos 1 y 2 del C贸digo Penal.

La audiencia cont贸 con la presencia del Dr. Alfredo Cuello como Juez de Garant铆a, el Dr. Leandro Estrada como Fiscal de Instrucci贸n, la Dra. Alejandra Zunini y el procurador Adolfo Cafieri como defensores, as铆 como el imputado. El Dr. Fabi谩n Aguilar actu贸 como secretario.

La defensa present贸 una solicitud de excarcelaci贸n para el imputado, alegando la ausencia de riesgos procesales y la condici贸n de salud del acusado. Sin embargo, el fiscal no estuvo de acuerdo con esta petici贸n y argument贸 que se debe garantizar la protecci贸n de la v铆ctima. Adem谩s, destac贸 que no se han producido cambios en la causa y que no se ha acreditado un agravamiento en la salud del imputado. El fiscal tambi茅n se帽al贸 que el procesamiento sigue siendo firme.

Finalmente, el Dr. Alfredo Cuello resolvi贸 no conceder la solicitud de la defensa, priorizando la seguridad de la v铆ctima. Tambi茅n se inform贸 que se mantendr谩 el plazo otorgado en una audiencia previa para presentar la acusaci贸n fiscal.

Es importante destacar que esta investigaci贸n se inici贸 a ra铆z de una denuncia an贸nima en abril de 2022 en la Justicia Federal. En septiembre del mismo a帽o, se dict贸 un procesamiento y una orden de prisi贸n preventiva contra un hombre por su presunta participaci贸n en la promoci贸n, facilitaci贸n y explotaci贸n econ贸mica de la prostituci贸n de una persona. La gravedad de los cargos se acent煤a por el uso de medios t铆picos de abuso sobre la v铆ctima, intimidaci贸n y coerci贸n. Posteriormente, el caso se remiti贸 a la justicia provincial debido a una declaraci贸n de incompetencia.