🚨 Detienen en Berazategui a una pareja acusada de matar a golpes a un nene de 4 años

La madre y el padrastro del peque√Īo dijeron que se golpe√≥ al caerse de la ba√Īera, pero la autopsia determin√≥ que los golpes no eran compatibles con esa ca√≠da. Familiares paternos del nene denunciaron que hace tiempo la mujer ten√≠a desprecio por sus hijos y la Justicia no los escuch√≥.

Un nene de 4 a√Īos fue asesinado a golpes¬†en la localidad bonaerense de Berazategui y por el hecho fueron detenidos la madre y el padrastro del peque√Īo.

Fuentes policiales informaron que¬†el nene fue identificado como Renzo Gabriel Godoy¬†y el caso se conoci√≥ en las √ļltimas horas, cuando la mujer cuyo nombre trascendi√≥ como¬†Victoria Bel√©n Godoy de 30 a√Īos, lleg√≥ hasta la sala medica 11 ubicada en El Pato.

All√≠ lleg√≥ junto a su hijo Renzo en brazos y cont√≥ que¬†no ten√≠a signos vitales debido a que se hab√≠a ahogado mientras se ba√Īaba.

Sin embargo, pese al esfuerzo de los m√©dicos por reanimarlo¬†el menor falleci√≥ y el caso fue caratulado como “averiguaci√≥n de causales de muerte”.

Tras ser sometido a una autopsia, se descubri√≥ que en¬†el cuerpo del peque√Īo hab√≠a lesiones compatibles con golpes en el rostro y en la cabeza.

“De ninguna manera esos golpes pudieron haberse ocasionado por una ca√≠da en la ba√Īera”, complet√≥ el informe.

Ante esta situaci√≥n, la Unidad Funcional de Instrucci√≥n (UFI) n√ļmero 3 de Quilmes, a cargo de Gabriela Mateos, orden√≥ la inmediata detenci√≥n de la madre y de la pareja a quien identificaron como Luis Alberto Gallo, de 40 a√Īos.

De esta manera, ambos sujetos enfrentan cargos penales por “homicidio agravado por el v√≠nculo” y ser√°n indagados en las pr√≥ximas horas en sede penal de Quilmes.

En tanto, los vecinos al enterarse de esta situación incendiaron la casa donde vivían los imputados.

Por su parte,¬†una t√≠a paterna del nene, de nombre Daniela, exterioriz√≥ su enojo contra ambos detenidos¬†y escribi√≥ en su perfil de Facebook: “Estos dos soret.. mataron a mi sobrino Renzo de tan solo 4 a√Īos. Hijos de mil p…”.

“Victoria Godoy y Luis Gallo asesinos! Esta basura hace m√°s de un a√Īo no dejaba que mi hermano vea a sus hijos. Desde que se puso en pareja con este hijo de p… Antes ven√≠a y tra√≠a a los 4 chicos (incluyendo a uno que no es de mi hermano y aun as√≠ lo queremos como uno mas) y se los dejaba a mi mam√° diciendo no los soporto, f√≠jense ustedes.¬†Cuando se junt√≥ con ese hdp no los dejo venir nunca m√°s, no nos dejaba que lo llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumplea√Īos con nosotros, con sus primos, nada”, indic√≥ la mujer.

Adem√°s, a√Īadi√≥: “Cuando √≠bamos a verlos y si nos permit√≠a siempre ten√≠a que estar √©l, los nenes sentados, no los dejaba que nos abracen, parec√≠an soldados.¬†Mi mam√° denunci√≥, mi hermano denunci√≥, el jard√≠n la cit√≥ porque el nene iba golpeado (a nosotros nunca nos avisaron porque no ten√≠a el apellido de mi hermano), mi hermano puso abogado, leyes de mierd@ nunca se puede hacer nada, siempre hay que esperar que pase lo peor”.

“Esta madrugada nos avisan que seg√ļn ella el nene se ahog√≥ ba√Īandose, a otros le dijo que se golpe√≥ en la ducha. La autopsia revel√≥ que fue golpeado. Quedaron detenidos por homicidio.¬†Se van a pudrir en la c√°rcel espero, pero qui√©n nos devuelve a Renzito?¬†Cuatro a√Īos, no se pudo ni defender de estos monstruos. Que mal puede hacer una criatura? No lo puedo entender, no lo voy a entender jam√°s. Renzo era un nene sano, dulce, cari√Īoso, con una sonrisa enorme que amaba a sus hermanos. y ahora estamos ac√° vel√°ndolo con su carita golpeada”, cont√≥ Daniela.

Por √ļltimo, relat√≥: “Ya no lo voy a poder ver m√°s, ya no voy a volver a escuchar sus k√≠aaaa (t√≠a), no me va a volver a abrazar.¬†Perd√≥n perd√≥n mi amor por no poder sacarte de ah√≠ a tiempo, perd√≥n por tu sufrimiento bebe. Te amo y te voy a extra√Īar el resto de mis d√≠as hasta volver a encontrarnos. Estos cobardes la van a pagar. Por favor compartan, que no haya ning√ļn otro Renzo. Esto tiene que parar. Me duele el coraz√≥n”.