🚨 Doble crimen de Vicente López: “Nunca tuve miedo porque soy inocente”, dijo la empleada doméstica

Mar铆a Ninfa Aquino,聽la empleada dom茅stica del matrimonio asesinado en Vicente L贸pez y que fue liberada tras la detenci贸n de uno de los hijos de la pareja, asegur贸 que “nunca” tuvo miedo debido a que es “inocente”, a la vez que dijo que “fue muy feo” que la acusaran del doble crimen.

“Nunca tuve miedo porque soy inocente. No hice nada, solo encontrar los cuerpos”, se帽al贸 Aquino, a la vez que a帽adi贸: “Hab铆a que estar en ese momento en mi lugar porque me agarr贸 una desesperaci贸n que no se puede explicar”

En di谩logo con la prensa, la mujer dijo estar “muy agradecida” a sus vecinos y, tras manifestar que trabaj贸 12 a帽os con el matrimonio asesinado, indic贸 que ten铆a una “excelente” relaci贸n con ambos integrantes de la pareja.

Adem谩s, expres贸:聽“No sospecho de nadie. Es muy feo acusar al pr贸jimo, a m铆 me hicieron eso y es muy feo. Es muy doloroso echarle la culpa al pr贸jimo. La聽madre que est谩 en el cielo debe estar muy enojada con Mart铆n por lo que me hizo”.

“Nadie me llam贸 de la familia”, cont贸 Aquino, quien luego dijo: “Estoy muy contenta con mi familia, extra帽aba mucho a mis nietos, fue muy feo estar alejada de ellos”.

Aquino manifest贸 luego: “Tengo que pensar que voy a hacer ahora porque me qued茅 sin trabajo, mi hija me va a dar de comer y eso es muy doloroso porque siempre trabaj茅 en toda mi vida”.

Al ser consultada acerca de tener una compensaci贸n econ贸mica por lo que le ocurri贸, respondi贸: “Deber铆a ser as铆”.

La empleada dom茅stica fue liberada pocas horas antes de que el hijo menor del matrimonio asesinado en su casa de la localidad bonaerense de Vicente L贸pez fuera detenido聽por su presunta participaci贸n en el crimen de Enrique Del R铆o, de 74 a帽os, y Mercedes Alonso, de 72.

Fuentes policiales revelaron a NA que Mart铆n Santiago del R铆o fue apresado en la entrada del Camino a Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre por efectivos de la DDI San Isidro y de la SubDDI Vicente L贸pez de la Polic铆a Bonaerense.

El hombre, de unos 45 a帽os, fue apresado por pedido de los fiscales Mart铆n G贸mez, Alejandro Musso y Marcela Semer铆a, con el aval del juez de Garant铆as de San Isidro, Ricardo Costa.

La determinaci贸n del magistrado respecto a Aquino se debi贸 a que los investigadores encontraron una prueba clave que avalar铆a una hip贸tesis diferente con respecto al supuesto responsable del doble homicidio.