🚨 El Presidente Alberto Fernandez reveló que recibió amenazas de muerte

El presidente聽Alberto Fern谩ndez聽revel贸聽haber recibido amenazas de muerte聽e inform贸 que est谩n siendo investigadas por la聽Polic铆a Federal.

Lo dijo en una entrevista con Roberto Navarro para聽El Destape Radio聽y, aunque evit贸 dar detalles por temor de interferir en la investigaci贸n, cont贸 que fue聽blanco de intimidaciones que asoci贸 al sector libertario聽que en la Argentina est谩n represandos por聽Javier Milei聽y聽Jos茅 Luis Espert.聽

“Es todo un delirio.聽Hay gente muy enloquecida, todos recibimos amenazas“, expres贸 el mandatario, y detall贸:聽“Yo tambi茅n.聽Tampoco me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo a la investigaci贸n. Est谩 trabajando la Polic铆a Federal.聽No es la primera vez tampoco. Me han amenazado m谩s de una vez, con esa l贸gica libertaria“.

En la misma l铆nea plante贸: “驴C贸mo ser谩 la historia de los libertarios que afectan tanto a la libertad del otro, que no toleran al otro? Y se est谩 viviendo una l贸gica similar en el mundo entero.聽Lo que pas贸 en el Capitolio americano nunca cre铆mos que iba a ocurrir.聽El promotor de lo que pas贸 en el capitolio dicen las encuestas que es el que esta al frente de las pr贸ximas elecciones, es Donald Trump. Uno no puede hacerse el distra铆do.聽Eso es grave, pasa y debemos hacer algo para que deje de pasar“.

Asimismo,聽record贸 los recientes ataques a Casa Rosada聽de un grupo de personas que arrojaron bombas de estruendo y palos incendiarios, y los golpes que recibi贸 el autom贸vil del ministro de Econom铆a, Sergio Massa previo al acto de su asunci贸n.

El jefe de Estado no brind贸 precisiones respecto del medio en que se realizaron las amenazas ni del contenido de los mensajes intimidatorios, pero declar贸: “Es insoportable esta vida. La democracia nos exige un nivel de convivencia que debemos respetar, y arranca por聽no insultarnos, denostarnos ni maltratarnos entre nosotros”.

“Lo que vemos es un caudal de gente de ataques, agravios y violencia f铆sica que es insostenible.聽Par茅monos un segundo en los llamados聽libertarios聽que van y dejan bolsas simulando cuerpos humanos, o hay grupitos de 10 que cuando entra un funcionario lo insultan, le patean el auto.聽驴Qu茅 tipo de libertad est谩n promoviendo?“, volvi贸 a denunciar Fern谩ndez.

Por 煤ltimo, en sinton铆a con sus 煤ltimas declaraciones,聽el Presidente culp贸 a los medios de comunicaci贸n de contribuir en el aumento de la tensi贸n social聽y apunt贸 contra TN por incentivar a los sectores opositores a asistir a la residencia privada de la vicepresidenta聽Cristina Fern谩ndez e Kirchner.

“Que la tensi贸n social crece no hay dudas. Esto que lo veo, lo ve mucha gente que es af铆n al pensamiento de Cristina y ve las cosas que聽se escriben en los medios y piensan que las cosas son as铆. Es como dec铆a ayer, Bonelli intent贸 justificar con lo del d贸lar que聽en la pantalla de TN pasaban la cara del fiscal (Diego) Luciani y en pantalla partida la casa de Cristina. 驴Qu茅 tiene que ver la casa de Cristina? Interpreto es que聽est谩n mostrando un lugar al que est谩n incitando a la gente que vaya聽y los que miran TN sabemos quienes son, no precisamente los adherentes a las causas de Cristina”, concluy贸.