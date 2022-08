🚨 Encontraron el cuerpo de una beba recién nacida al costado de las vías: la asesinaron de dos puñaladas

Este mi√©rcoles por la tarde, un vecino del barrio Acindar de¬†Rosario¬†encontr√≥ el¬†cuerpo de¬†una beba reci√©n nacida¬†en una bolsa¬†al costado de las v√≠as. De acuerdo a los primeros informes m√©dicos,¬†la peque√Īa presentaba dos pu√Īaladas.

El macabro hallazgo se produjo al costado de la calle Laguna del Desierto al 3600. El joven que halló el cuerpo contó que volvía de trabajar cuando le llamó la atención la sangre que se veía entre bolsas que estaban tiradas en el suelo.

‚ÄúYo venia del trabajo a eso de las 18:30 y me llam√≥ la atenci√≥n una bolsa, pero no la quise abrir solo. Justo pas√≥ una chica que primero desconfi√≥ y despu√©s me ayud√≥. Cuando la abrimos,¬†vimos que era un beb√© que ten√≠a el cord√≥n umbilical. Era un reci√©n nacido‚ÄĚ, detall√≥ el joven a¬†Telenoche Rosario.