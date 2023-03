🚨 La trágica conexión entre la tenencia de hijos y un incendio mortal en Villa Mercedes

Seg煤n los informes, Sonia Irene Lara habr铆a comprado nafta en una estaci贸n de servicio antes de provocar los tres focos de incendio intencionales en la cocina, el comedor y un galp贸n en su casa.

Aunque los investigadores todav铆a est谩n reuniendo pruebas, la relaci贸n de Lara con su ex pareja, la familia de 茅l, y hasta con sus propios familiares, ha sido citada como un posible factor desencadenante. Los conflictos legales relacionados con la tenencia y el r茅gimen de visitas de su hija de 11 a帽os hab铆an estado en curso durante cinco a帽os, desde que la relaci贸n de Lara con el padre de la ni帽a termin贸.

Un juzgado de familia hab铆a ordenado que ambos padres se sometieran a un tratamiento psicol贸gico, y estableci贸 que la ni帽a pod铆a ver a su padre todas las semanas. Sin embargo, Lara no cumpli贸 con la orden de la jueza y no cumpli贸 con la tenencia compartida. Las exposiciones y denuncias realizadas por la familia del padre en la comisar铆a 29陋 debido a la negativa de Lara de permitir que su ex viera a su hija fueron frecuentes.

Recientemente, la jueza de familia emiti贸 una nueva resoluci贸n que otorgaba al padre el derecho de llevar a la ni帽a a su casa, donde pod铆a quedarse a dormir. Aparentemente, Lara pareci贸 aceptar la medida y el abuelo paterno fue a buscar a la ni帽a a lo de su madre. Sin embargo, el d铆a siguiente se produjo el incendio.

Los peritos de los bomberos confirmaron que el incendio fue provocado intencionalmente y que la mesa de algarrobo que bloqueaba la puerta de entrada confirmaba la hip贸tesis de que alguien dentro de la casa era responsable.

