🚨 “Messi, te estamos esperando”: balearon el local de la familia Roccuzzo y dejaron un mensaje mafioso

Los delincuentes que balearon el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo este jueves por la madrugada también dejaron una nota con una amenaza hacia Lionel Messi y hacia Pablo Javkin, intendente de Rosario.

‚ÄúMessi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar‚ÄĚ, reza el texto escrito con birome sobre un cart√≥n que dejaron los agresores en la puerta del comercio ubicado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo.

Seg√ļn pudo captar una c√°mara de seguridad de la zona,¬†dos personas arriba de una moto se acercaron al lugar a las 3.20 de la madrugada. Uno de ellos descendi√≥ del veh√≠culo para realizar los disparos contra el local y dejar la nota con la amenaza hacia el futbolista argentino.

Seg√ļn informes extraoficiales, se habr√≠an encontrado casquillos de bala calibre 9 mil√≠metros en el suelo de la escena. El subjefe de la Unidad Regional II de la Polic√≠a de Rosario, Iv√°n Gonz√°lez, indic√≥: ‚ÄúFuimos avisados por un llamado al 911. Vimos impactos frente al supermercado √önico. Dejaron un cartel donde habla del jugador de f√ļtbol Messi y el intendente‚ÄĚ.

La Policía de Rosario se encuentra en el lugar para realizar las pericias pertinentes y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, está viajando a Rosario desde la Ciudad de Santa Fe para controlar la investigación. Pablo Javkin, intendente de Rosario, también irá al supermercado.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Javkin asegur√≥:¬†‚ÄúEl mensaje es una pavada y est√° hecho para que tenga repercusi√≥n mundial.¬†A m√≠ no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario‚ÄĚ.

‚ÄúEst√° muy claro que es f√°cil hacerle da√Īo a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta‚ÄĚ, dijo con tono enojado el intendente rosarino, quien tambi√©n exigi√≥: ‚ÄúRosario est√° en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas‚ÄĚ.

A su vez, Javkin volvi√≥ a exigir el apoyo de las fuerzas federales: ‚ÄúTengo una decisi√≥n muy clara, yo.¬†¬ŅD√≥nde est√° el presidente? ¬ŅD√≥nde est√°n los que no tienen que cuidar?¬†A m√≠ no me van a correr con esto. Ac√° est√° muy claro es que los que tienen armas y tienen capacidad de frenar delitos, no lo hacen‚ÄĚ.

‚ÄúHabl√© con el ministro de Seguridad y con el gobernador, que me dijo que ven√≠a para ac√°.¬†Yo no manejo las fuerzas de seguridad, y cuando las ped√≠ no me dejaron. Que los que la manejan vengan ac√° a hacerse cargo. Vengan a cuidar a los rosarinos‚ÄĚ, enfatiz√≥.

La causa est√° a cargo del fiscal de Balaceras Federico R√©bola, quien orden√≥ a la Agencia de Investigaci√≥n Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material bal√≠stico y busque c√°maras de videovigilancia. Trabaja la Polic√≠a de Rosario, el Ministerio P√ļblico de la Acusaci√≥n y la Agencia de Investigaci√≥n Criminal.