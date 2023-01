🚨 “Nos quería matar a todos”: una mujer prendió fuego la casa de su exnuera con sus nietas adentro

La joven víctima, reconocida como Karina Quintana, les dijo a los policías que su exsuegra, quien tenía una medida cautelar de alejamiento, irrumpió en su casa y la agredió verbalmente. Luego agarró un bidón con combustible, comenzó a rociarlo por toda la vivienda y se escapó.

Además, contó que su hermana se encuentra internada fuera de peligro en el Hospital Ramón Madariaga, donde fue trasladada en ambulancia. En tanto que ella y sus dos hijas no sufrieron heridas.

La Policía de Misiones logró encontrar a Rosalina, quien antes de ser detenida tuvo que ser asistida por un médico, ya que también sufrió quemaduras en uno de sus brazos.

“Estaba con mis hijas mellizas y mi hermana dentro de la casa, escucho un ruido y miro hacia atrás y la veo a mi exsuegra con una botella de nafta, rociando por todos lados. Ella me insultaba y me decía que no me iba a quedar con la casa”, relató la mujer en diálogo con Misiones Online.

Luego contó que la agresora sacó de entre sus prendas un encendedor y lo lanzó: “Nos quería matar a todos y explotó todo. Grité hasta que unos chicos vinieron, les pase a las nenas por encima de las rejas porque el portón estaba cerrado con candado”.