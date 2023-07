🚨 “Perdón, no estén tristes” El mensaje del hombre que intentó matar a su exnovia

El hombre que persiguió a su ex pareja para matarla había participado en Bienvenidos a bordo

La Policía Federal allanó este viernes la casa de Julián Reina, el hombre de 39 años que intentó matar a su exnovia en el barrio porteño de Saavedra. El acusado sigue internado en el hospital Pirovano bajo custodia, donde entró con dos heridas de bala después de ser detenido a tiros por un oficial de la Ciudad.

En el domicilio de Reina, ubicado en calle Washington al 4156, los investigadores buscaban un arma de fuego. Hasta el momento, solo encontraron una nota que el hombre le dejó a su propia familia. “Perdón, no estén tristes”, dice el manuscrito del autor del ataque ocurrido el jueves en Superí y Besares, a solo tres cuadras de la vivienda del agresor.

La familia de la víctima denunció amenazas

Dana Pontoriero y Julián Reina estuvieron menos de un año en pareja y se separaron hace aproximadamente cuatro meses. Ella se fue a vivir a Esquel, pero su familia sigue viviendo en el barrio de Saavedra y conocen a los papás del acusado desde hace tiempo. Estos días, la joven viajó a la Ciudad para visitarlos y se topó con su exnovio.

Tras el ataque a tiros, el entorno de Dana denunció amenazas. “Habría surgido algún entredicho entre ambas familias. Por parte de los allegados de Reina habrían amenazado a los familiares de la víctima”, aseguró Sebastián Domenech.

“Uno nunca termina de conocer a las personas”: el duro relato de la víctima

Dana sobrevivió al ataque y decidió contar como fue el momento en el que vio que tenía a su expareja detrás de ella, apuntándola con un revólver.

“Nuestra relación la terminamos hace 3 o 4 meses. No veníamos hablando. Yo ayer iba caminando tranquila y no sabía que él venía atrás mío. Me di vuelta y estaba ahí con el arma. Salí corriendo atrás del patrullero, gritando”, expresó la chica.

“Me gatilló tres veces y la bala no salió gracias a Dios. Después siguió intentando, pero pudo llegar el patrullero justo. Quiero agradecer al personal policial y a todos los que me acompañaron”, sumó.

También contó que hubo un hecho previo que la hizo asustar: “El lunes pasado él fue hasta la esquina de mi casa y me esperó 4 horas. Me dijo que quería hablar conmigo. Justo pasaba un patrullero también y le pedí por favor que lo demoren para que yo pueda ingresar”.

Consultada sobre algún otro hecho, Dana reveló: “No había visto ningún tipo de actitud que fuera violenta. Pero quiero pedirle las víctimas que al primer incidio hagan la denuncia, porque uno nunca termina de conocer a las personas”.

