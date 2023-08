🚨 Procesaron a Chano por abuso sexual agravado contra Militta Bora

Anuncio

El cantante¬†Santiago “Chano” Moreno Charpentier¬†fue procesado hoy por abuso sexual agravado contra la artista¬†Militta Bora,¬†quien lo hab√≠a denunciado por este hecho en 2018.

Fuentes judiciales revelaron a Noticias Argentinas que el¬†Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n√ļmero 60, a cargo¬†de Luis Alberto Schelgel, dispuso esa resoluci√≥n¬†sin prisi√≥n¬†preventiva¬†para el m√ļsico, pero con un embargo de 704.700 pesos.

Anuncio

Asimismo, la Justicia rechazó el pedido de prescripción y Chano seguirá bajo proceso por otros dos episodios de violencia contra Bora, quien era su pareja.

En 2018 la cantante remarc√≥:¬†“Fui v√≠ctima de una violaci√≥n y¬†sufr√≠ violencia f√≠sica y psicol√≥gica en muchas ocasiones.¬†La¬†violaci√≥n fue en una de las √ļltimas peleas que tuvimos. √Čl estaba¬†muy drogado entonces me encerr√© en un cuarto a esperar a que se¬†durmiera as√≠ yo me pod√≠a ir, porque no me dejaba. En un momento,¬†en la madrugada, me forceje√≥ tanto que me marc√≥ todos los brazos”.

“Una vez me agarr√≥ del cuello y me puso contra¬†la pared,¬†acus√°ndome de que quer√≠a seducir a su asistente. Una vez me at√≥ la¬†cabeza con una s√°bana. Me dec√≠a que se iba a encargar de que yo no¬†laburara nunca m√°s, y que era impune porque hab√≠a salido¬†impune de los choques.¬†Yo llamaba al 911 y cuando llegaba el¬†patrullero me hac√≠a decirles que no hab√≠a pasado nada, que era¬†solo una pelea de pareja”, agreg√≥ la v√≠ctima.

Anuncio

En el fallo, el magistrado remarc√≥ que “lo que s√≠ se ha¬†acreditado es que en el marco de violencia en el que se desarroll√≥¬†el v√≠nculo entre ellos,¬†era Moreno Charpentier el que ten√≠a¬†atemorizada a Bora con perjudicarla laboralmente”.

“Esto, de hecho, y m√°s all√° `de las dificultades que atraves√≥¬†para reconocer la naturaleza delictual de los hechos padecidos` es¬†un dato contundente para explicar y entender por qu√© Bora demor√≥¬†dos a√Īos en radicar su denuncia”, precis√≥ Schelgel.

En su momento el caso había sido cerrado primero sin siquiera llamar a la artista a declarar.

Después, cuando Bora se presentó y contó con detalles lo ocurrido, mostró fotos y ofreció testigos, la cerraron nuevamente porque ya lo habían decidido antes.

Sin embargo, la C√°mara del Crimen convalid√≥ todo y la querella fue¬†la que llev√≥ el debate a Casaci√≥n, que sostuvo que tanto los¬†camaristas como el Juzgado n√ļmero 46 ya no pod√≠an intervenir y¬†orden√≥ que todo vaya a otro juzgado para ser finalmente¬†investigado.