🚨 Quilmes: hallaron estrangulada a una joven de 22 años y detuvieron a su expareja

Una joven de 22 años fue encontrada estrangulada en el interior del domicilio de su expareja, en la localidad bonaerense de Quilmes, y el hombre quedó detenido.

El crimen se produjo este lunes en una vivienda situada en la calle 856 al 1.300, de esa zona del sudeste del Gran Buenos Aires, y la víctima fue identificada como Nair Belén Digiglio. La joven se había separado de su pareja, que tiene 26 años, tres meses atrás, pero visitaba frecuentemente su casa para cuidar los pequeños hijos de la pareja, dos varones de dos y cinco años, que vivían con el padre.

Alrededor de las 4 la chica había acudido como de costumbre para quedarse con los niños, para que su expareja se dirigiera a su trabajo. Tres horas más tarde, el joven pidió ayuda a un vecino que vive en el piso superior sobre su casa porque había encontrado a su exmujer muerta, por lo que el hombre llamó al teléfono de emergencias 911. Aseguró que había regresado al domicilio porque perdió la combi y sufrió un intento de asalto.

De acuerdo con un vecino llamado Carlos, pudo observar personalmente que la chica fue encontrada desnuda “boca arriba y había cosas tiradas, un gran desorden”, indicó a Telefe. Según trascendió, la Policía detectó signos de que la joven había sido estrangulada y tenía signos de haber ofrecido una tenaz resistencia a un ataque.

A los investigadores que llegaron al lugar, no les cerró el relato de la ex pareja de la víctima, por lo que el joven quedó detenido. Según se conoció, el joven presentaba rasguños compatibles con una posible lucha con la mujer. Si bien no se conocían antecedentes de denuncias por violencia de género, hay testimonios que indican que existieron hechos de esa naturaleza en el seno de la pareja.

El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizaba 231 crímenes motivados por el género desde el 25 de noviembre del 2021 a la fecha, que incluyen 190 femicidios directos, 22 vinculados, 6 personas Trans y 13 suicidios feminicidas.