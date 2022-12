🚨 Solidaridad con nuestra compañera y colega víctima de “Violencia de Género”

“Hoy me toca a m√≠, no crean que fue f√°cil hacer esta publicaci√≥n.” comienza su desesperado relato en su cuenta personal de Facebook.

Tambi√©n denuncia p√ļblicamente la violencia, f√≠sica y verbal ejercida por su expareja.

Hoy tengo la mandíbula fisurada y la vida destruida, se me cae a pedazos. aclaró.

Por tratarse de un caso que se encuentra en instancias policiales y judiciales, desde la editorial de Villa Mercedes Info, decidimos no publicar datos y detalles, solamente repreplicamos el posteo de M√≠riam y repudiamos en√©rgicamente los hechos denunciados por nuestra compa√Īera de trabajo.

“Hoy me toca a mi, no crean que fue f√°cil hacer esta publicaci√≥n. este tipo me destruy√≥ emocionalmente, psicol√≥gicamente y tambi√©n se dio el gusto de golpearme. Hoy tengo la mand√≠bula fisurada y la vida destruida, se me cae a pedazos. Ya ni trabajar pod√≠a, pero √©l si tiene derecho de hacerlo como si nada. Hoy tengo que vivir con miedo porque me busca donde sea, la justicia no hace nada… como siempre. No crean que soy feliz haciendo esto, al contrario, lo hago con mucho dolor y miedo, pero necesito que se sepa, lo hago por mis hijos, no quiero aparecer muerta.”

