🚨 Un golpe en la cabeza y 10 millones de pesos: salieron a la luz detalles del crimen de Santiago Aguilera

El dolor y la bronca se instalaron este domingo en el valle de Traslasierra, Córdoba, después de que encontraran el cuerpo del adolescente Santiago Aguilera, a quien buscaban desde el martes. Los investigadores ya descartaron la hipótesis del suicidio y confirmaron que la víctima fue asesinada.

En tanto, hay un detenido por el caso que ya fue trasladado a la c√°rcel de Bouwer y este lunes ser√° indagado. El sospechoso fue identificado como¬†Walter Gil¬†y era empleado del corral√≥n del padre de Santiago. ‚ÄúEs¬†la √ļltima persona que lo vio,¬†que tuvo comunicaciones‚ÄĚ, se√Īal√≥ a¬†La Voz¬†el fiscal federal de C√≥rdoba,¬†Enrique Senestrari.

De acuerdo a la reconstrucción, el martes a la noche Santiago cenó con su familia en su casa en el paraje Chuchiras y, alrededor de las 23:00, avisó que se iba a tomar una gaseosa con un amigo. Nunca regresó.

M√°s de 100 personas, canes y drones rastrillaron la zona entre Villa Dolores, Las Tapias y San Javier en busca del chico de 18 a√Īos, hasta que ayer un vecino se top√≥ con su cuerpo¬†a unos seis kil√≥metros del sector¬†donde se hab√≠a centrado la b√ļsqueda.

El resultado preliminar de la autopsia constató la existencia de una importante herida en la cabeza, con profusa emanación de sangre, de lo que se deduce, en principio, que se está frente a un secuestro extorsivo seguido de homicidio.

Poco despu√©s de la desaparici√≥n de Santiago y¬†desde su mismo celular,¬†su pap√° recibi√≥ un inquietante mensaje por WhatsApp. ‚ÄúMe ped√≠an 10 millones de pesos, que no llamara a la Polic√≠a y aclaraban que me ten√≠an controlado‚ÄĚ, cont√≥ a los medios¬†Carlos Aguilera.

No hubo m√°s llamados ni nuevos mensajes. El celular de Santiago se apag√≥ poco despu√©s de aquel y fue el rastreo digital de las comunicaciones lo que llev√≥ a los investigadores a la calle Marcos Quiroga al 600, al domicilio de un¬†empleado del corral√≥n de Aguilera, y compa√Īero de trabajo de la v√≠ctima.

Se trata de Walter Gil, de 23 a√Īos,¬†quien ‚Äúten√≠a entradas a la Polic√≠a‚ÄĚ. El padre de Santiago neg√≥ que Gil fuera amigo de su hijo, aunque apunt√≥ que el empleado ‚Äúle hab√≠a¬†preguntado cosas sobre la familia‚Ä̬†a la v√≠ctima.

Las cámaras de seguridad de ruta 14 habían registrado el paso de Gil entre la ciudad y Las Tapias, cerca de donde se encontró el cuerpo de Santiago, y en su casa incautaron un Peugeot 405 que el sospechoso había manejado supuestamente la noche del martes.