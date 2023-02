🚨 Un hombre entrenaba en su bicicleta lo persiguieron y le dispararon para robarle

Dos delincuentes armados en moto lo acorralaron exigi茅ndole su bicicleta y cuando se resisti贸, le dispararon dos veces.

Afortunadamente, logr贸 escapar y refugiarse en un campo cercano. Despu茅s de unos minutos, se dirigi贸 a una estancia para informar lo sucedido y la polic铆a fue llamada.

鈥Ven铆a pedaleando y siento que atr谩s hab铆a una moto que no me quer铆a pasar鈥, empez贸 a relatar Becerra, en di谩logo con Daniel Arce de Radio La Red de Villa Mercedes.

De un momento a otro, las dos personas que estaban en el rodado se adelantaron 100 metros y frenaron. 鈥Al ver esa situaci贸n, pego la vuelta y embalo para refugiarme en una estancia, pero no alcanzo a llegar porque estos me vuelven a pasar y me atracan鈥, coment贸.

En ese instante Jos茅 Luis se dio la vuelta y sigui贸 la huida. 鈥Cuando miro para atr谩s baja uno de ellos con un revolver y me dice 鈥榚ntregame la bici o te disparo鈥, continu贸.

El hombre pedale贸 r谩pidamente y escuch贸 dos tiros, hasta que logr贸 ingresar a un campo para esconderse entre los choclos. A partir de ese momento los perdi贸 de vista.

鈥Pienso que ellos no esperaban que tomara esa decisi贸n de escapar鈥, expuso.

Despu茅s de permanecer escondido por unos minutos se acerc贸 a la estancia La Punita para explicarles a los due帽os lo sucedido. All铆 lo auxiliaron y llamaron a la Polic铆a. 鈥La verdad nunca esper谩s que dos personas te saquen un arma y que te disparen. Es incre铆ble鈥, sostuvo.

Becerra present贸 la denuncia correspondiente en la comisar铆a y comparti贸 su historia para alertar a otros ciclistas sobre el peligro en la zona.