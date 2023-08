🚨 Un policía confundió a su vecino con un motochorro y lo asesinó de un disparo

Anuncio

Un聽polic铆a bonaerense mat贸 de un balazo聽a un vecino聽al confundirlo con un c贸mplice de dos delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias en la localidad bonaerense de聽Burzaco.

Tras el hecho,聽Ernesto Jorge Gerardo 鈥淐orcho鈥 Montero, de 50 a帽os, fue imputado por el delito de 鈥渉omicidio agravado por resultar el autor miembro de fuerza de seguridad鈥. La madre de la v铆ctima, identificada como聽Juan Ignacio Encina,聽pidi贸 que el agente contin煤e detenido y vaya a juicio oral.

鈥淨uiero que se quede en la c谩rcel.聽Juan era hijo 煤nico, yo me qued茅 sin nada, estoy sostenida por Dios y por mi hijo para pedir justicia鈥, dijo a聽T茅lam聽Nora Barrera, la mam谩.

El聽hecho ocurri贸 el s谩bado 5 de agosto, alrededor de las 7.30, en el cruce de las calles Estrecho de Beagle y Espa帽a, en Burzaco, partido de Almirante Brown.

Seg煤n la declaraci贸n del polic铆a, a la que tuvo acceso聽T茅lam, minutos antes del incidente hab铆a salido de hacer tareas adicionales en el barrio Don Orione y luego de tomarse un colectivo camin贸 unas ocho cuadras hasta su casa, vestido de civil.

Al llegar a metros de la esquina de su domicilio, el efectivo, con casi 30 a帽os de servicio en la fuerza,聽fue interceptado por motochorros.聽鈥淓scucho que dicen, 鈥榙ame el celular y las cosas鈥, y es ah铆 cuando yo veo que la femenina que iba atr谩s hace el gesto para sacar el arma de fuego, al mismo tiempo yo reacciono y saco mi arma reglamentaria y doy la voz de alto polic铆a,聽al no tener cubierta f铆sica hago un disparo al piso para tratar que desistan de la actitud聽y a fin de no herir a persona alguna y es ah铆 cuando se van a la fuga鈥, explic贸.

鈥淧or los a帽os que tengo de polic铆a es que聽siempre andan de a dos motos robando, adem谩s me sorprendi贸, apareci贸 de golpe casi al mismo momento que los otros sujetos se dan a la fuga鈥, agreg贸 el oficial, quien vive al frente de la casa de la v铆ctima.

Barrera cont贸 que聽su hijo hab铆a llevado a la novia a la estaci贸n de trenes de Burzaco.聽El joven regres贸 r谩pido porque en su casa hab铆a quedado su mam谩 y ella se ten铆a que ir a trabajar.

鈥Le dio un disparo en la parte izquierda y mi hijo sigui贸 manejando hasta mi casa. 鈥楢brime mam谩, abrime鈥, dec铆a. Estaba desesperada porque se escucharon dos estruendos鈥, record贸 la mujer y agradeci贸 que otro vecino lo llev贸 en su camioneta al hospital Lucio Men茅ndez de Adrogu茅.

En ese sentido, indic贸: 鈥El polic铆a se subi贸 a la camioneta y se fue con ellos, pero en ning煤n momento dijo lo que hab铆a pasado,聽Juan nunca se dio cuenta de lo ocurrido ni supo qui茅n le dispar贸鈥.

De inmediato lo asistieron y luego fue derivado al hospital O帽ativia de Rafael Calzada, donde qued贸 internado en estado cr铆tico tras ser operado. Encima agoniz贸 varios d铆as y falleci贸 por la gravedad de las lesiones.

La mujer cont贸 que, mientras su hijo ingresaba al quir贸fano, recibi贸 una llamada de la comisar铆a en la que le preguntaron c贸mo estaba su hijo y le informaron que hab铆a un detenido.

鈥溌縌u茅 detenido? 驴Qui茅n lo hiri贸?鈥, les pregunt贸. Del otro lado contestaron: 鈥淓st谩 detenido Jorge Montero, 茅l declar贸 que en un episodio confuso lo confundi贸 con unos asaltantes y le dispar贸鈥.

鈥En ese momento me entero de que fue 茅l que le dispar贸 a mi hijo.聽Los padres [de Montero] estaban al frente m铆o, el pap谩 se agarr贸 la cabeza y autom谩ticamente me dijeron 鈥榯e voy a buscar algo a tu casa鈥 porque yo estaba en pijama y desaparecieron, nunca m谩s los vi ni tampoco me los quiero cruzar鈥, manifest贸.

La justificaci贸n del polic铆a tras el hecho: 鈥淒ispar茅 por susto鈥

En su declaraci贸n, el polic铆a acusado justific贸 su accionar al declarar que聽no tuvo 鈥渋ntenciones de matar鈥聽y plante贸 que dispar贸 porque cre铆a que estaba en peligro su vida.

鈥淐uando pas贸 el primer hecho yo dispar茅 al piso y si hubiera tenido otra intenci贸n hubiera disparado en direcci贸n a estos sujetos o me hubiera acercado a la esquina y seguir disparando cuando hu铆an. Lo que pas贸 es una desgracia, un accidente. Dispar茅 por susto, miedo por mi integridad f铆sica, me sorprendi贸 desde atr谩s, pens茅 que me iban a matar鈥, se excus贸.

Sin embargo, la madre de Juan le pidi贸 al fiscal de la causa, Jorge Grieco, y al Juzgado de Garant铆as 5 de Lomas de Zamora que durante el proceso Montero est茅 detenido en una c谩rcel y que vaya a juicio oral por el asesinato de su hijo.

鈥淨uiero que quede bien en claro que聽mi hijo no era ning煤n delincuente.聽Era un chico sano que trabajaba y los fines de semana se dedicaba a su hija鈥, destac贸 Nora y resalt贸:聽鈥淓n ning煤n momento le dio la voz de alto a Juan,聽entonces voy a hacer todo lo posible para obtener una condena porque es injusto que le den una domiciliaria y mi hijo est茅 en un cementerio鈥.

鈥淰er a mi hijo en un caj贸n fue lo peor, nunca pens茅 sentirme as铆. La justicia es muy lenta y m谩s cuando se trata de polic铆as, voy a tratar de que esto se solucione r谩pido. Si no voy a estar en la lucha, no voy a descansar y si me tengo que encadenar en la fiscal铆a lo har茅, pero聽quiero que el culpable pague por la vida de mi hijo鈥, concluy贸 la mujer.