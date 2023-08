🚶🏻‍♀️🚶🏻 Estudiantes de la Escuela “Eduardo Galeano” concientizan en el Día Mundial del Peatón

Anuncio

Más de treinta estudiantes de sexto año se unieron para llevar a cabo una destacada iniciativa de concientización en conmemoración del Día Mundial del Peatón. Este evento, que tuvo lugar el 17 de agosto, reunió a jóvenes comprometidos de la Escuela Pública Autogestionada N° 7 “Eduardo Galeano” de Villa Mercedes. Con el propósito de promover un uso seguro y responsable de las vías públicas, estos estudiantes se congregaron en el semáforo de la plaza San Martín, específicamente en la intersección de avenida Mitre y Maipú, frente a la municipalidad. Desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, llevaron a cabo diversas actividades que abogaron por la conciencia vial tanto entre conductores como entre peatones.

Esta iniciativa surge como resultado de un esfuerzo conjunto entre los estudiantes y varios profesores, cuyo trabajo comenzó en el año anterior. Observando el día a día, estos jóvenes identificaron numerosos casos de mal manejo vehicular y comportamiento irresponsable por parte de los peatones. Desean efectuar un cambio positivo en esta situación. Según Agustín Barroso, uno de los alumnos involucrados, “queremos cambiar la percepción que muchas personas tienen sobre el respeto a las normas de tránsito”.

Anuncio

La ubicación de la escuela en la concurrida intersección de Chacabuco y Sallorenzo también influyó en esta iniciativa. Priscila Vázquez, otra estudiante participante, destacó los desafíos que enfrentan a diario: “Al salir de clases, nos enfrentamos a problemas relacionados con el tráfico. El cruce de Chacabuco y Sallorenzo es complicado debido al tráfico intenso y la falta de estacionamiento seguro”. Estas preocupaciones, sumadas a la pasión por mejorar la seguridad vial, motivaron a los estudiantes a tomar medidas concretas.

Acompañados por docentes, funcionarios municipales y miembros de la asociación civil “Sí a la Vida”, estos jóvenes llevaron adelante el proyecto bajo la coordinación de los profesores Viviana Loza, Cristian Kowaliszyn y Johana Marcantonio. Bajo el nombre “Ni Rápidos, Ni Furiosos: Transeúntes Responsables”, este proyecto alcanzó incluso la instancia provincial de la Feria de Ciencias 2023. Viviana Loza explicó su enfoque: “Queremos concientizar sobre la seguridad vial y comunicar a los ciudadanos que deben cuidarse y respetar a los demás, especialmente en el contexto del Día Mundial del Peatón”.

Durante el evento, los estudiantes enfatizaron prácticas seguras como cruzar las calles en las esquinas, evitar distracciones con dispositivos móviles mientras caminan o manejan, y no detenerse sobre las líneas peatonales. Además, llevaron a cabo encuestas y alentaron a los acompañantes en vehículos a intervenir en caso de observar comportamientos peligrosos. Enrique Agustín Gargiulo, fiscal municipal, subrayó la importancia de la educación temprana en la seguridad vial y elogió la iniciativa de los estudiantes: “Ellos son los mejores árbitros y jueces, como cuando le dicen a su padre que no use el celular mientras conduce”.

Anuncio

La colaboración interinstitucional también desempeñó un papel clave en esta jornada. La Fiscalía, Seguridad Vial y la Policía Municipal se unieron para respaldar este evento, en conmemoración de una fecha con un origen significativo. El Día Internacional del Peatón conmemora la muerte de una mujer en Londres en 1897 y fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de agosto.

Los profesores detrás de este proyecto también trabajaron en posibles soluciones para los desafíos de tráfico a la salida de clases. Presentaron un proyecto al Concejo Deliberante de Villa Mercedes con el fin de abordar estas cuestiones de manera más integral.