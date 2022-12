🤑 Explotación offshore: la Justicia autorizó la exploración frente a las costas del Mar Argentino

La Justicia argentina dej贸 este lunes sin efecto una medida cautelar que frenaba el proyecto de聽exploraci贸n petrolera ‘offshore’ (costas afuera) en la Cuenca Argentina Norte (CAN), liderado por las empresas YPF, Equinor y Shell聽y聽autoriz贸 la “continuidad” de la prospecci贸n bajo ciertas condiciones.

La cautelar inhabilitaba a explorar los bloques de la Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, 108 y 114, ubicados entre 300 y 450 kil贸metros de la costa bonaerense. Frente a esto, en聽la resoluci贸n se indic贸 鈥渄ejar sin efectivo la medida cautelar y autorizar en consecuencia la continuidad de las actividades de prospecci贸n que involucran al presente proyecto en los t茅rminos dispuestos por esta sentencia鈥.

La C谩mara Federal de Mar del Plata puso ciertas condiciones de cuidado de la fauna marina e incluir como “observadores permanentes” a miembros del equipo “Pampa Azul” -una iniciativa interministerial del Gobierno argentino-.

El fallo en su punto IV inciso b) indica que las actividades de prospecci贸n s铆smica no deber谩n llevarse a cabo a una distancia menor a 50 kil贸metros de la zona denominada “Agujero Azul” -un sistema bent贸nico clave para sostener procesos biol贸gicos-.聽Y que las actividades “deber谩n suspenderse inmediatamente” si se verifica cualquier acontecimiento que da帽e sensiblemente el ambiente.

El fallo se conoce una semana despu茅s que la firma noruega Equinor retirara el barco BGP Prospector que era quien iba a hacer los estudios de suelo. El barco estaba desde el 1 de noviembre sin poder avanzar en sus tareas y con un costo elevado de mantenimiento.

Esta ma帽ana聽al conocerse la noticia la secretar铆a de Energ铆a celebr贸 el fallo y se帽al贸 que “la producci贸n 麓offshore麓 presenta una gran oportunidad para el desarrollo econ贸mico” del pa铆s.

Por la tarde la secretaria de Energ铆a,聽Flavia Roy贸n,聽se mostr贸 activa con una Mesa de trabajo junto a representantes de la CGT de Mar del Plata y del Cluster de Energ铆a que nuclea empresas de la localidad para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto.

鈥淎cordamos seguir promoviendo los procesos de formaci贸n conjunta de trabajadores marplatenses en el Offshore, junto a la Universidad Popular de los Trabajadores, para que la actividad se desarrolle principalmente con mano de obra local鈥, indic贸 Roy贸n desde las redes sociales.

Un conflicto que cumpli贸 un a帽o

La controversia se desat贸 a finales de diciembre de 2021, cuando el Ejecutivo argentino, mediante una resoluci贸n del Ministerio de Ambiente, dio聽luz verde a la exploraci贸n s铆smica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kil贸metros de la costa de Mar del Plata,聽el mayor centro vacacional de la costa atl谩ntica de Argentina y que vive del turismo y de la pesca.

Equinor es la operadora de las tres 谩reas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15.000 kil贸metros cuadrados-, est谩 asociada a YPF, controlada por el Estado argentino, y a Shell, y en otro, CAN 114, solo a YPF.

En enero pasado se inici贸聽una acci贸n de amparo colectivo, que se uni贸 a otras acciones judiciales, para聽lograr el cese o suspensi贸n de todas las actividades de exploraci贸n s铆smica y explotaci贸n petrolera en esa zona.

En febrero siguiente, el Juzgado Federal 2 de Mar del Plata resolvi贸 cautelarmente la inmediata suspensi贸n de la aprobaci贸n del proyecto de adquisici贸n s铆smica ‘offshore’ en las 谩reas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

En junio 煤ltimo, la C谩mara Federal de Mar del Plata resolvi贸 que, para dar continuidad al proyecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deber铆a “dictar una nueva Declaraci贸n de Impacto Ambiental”, que el fiscal federal aval贸 en septiembre pasado.

La C谩mara Federal de Mar del Plata levant贸 este lunes la medida cautelar y exhort贸 a las autoridades administrativas a que mantengan permanentemente “un m谩ximo nivel de control” sobre las actividades del proyecto.