🤔 Dos gauchos se besaron en el escenario mayor de Cosquín y estalló la polémica

Mensajes homofóbicos, rechazo, bromas de mal de gusto, pero también algunos comentarios de aprobación fue lo que provocó el beso que dos gauchos se dieron en el escenario mayor de Cosquín, el festival folclórico tradicional de cada verano argentino.

Los hermanos Ezequiel y Facundo Posse, representando a la Ciudad de Buenos Aires, actuaron en el Próspero Molina y se besaron en el marco de la coreografía que habían preparado, un gesto netamente artístico.

Sin embargo, muchos rechazaron este accionar, a pesar de que el festival tiene una política de género abierta.

Un usuario en Twitter, escribi√≥:¬†“El famoso ‘siempre hay un gaucho, que se pone la alpargata rosa'”.¬†Otro sostuvo que es¬†“una verg√ľenza y una falta de respeto a nuestras tradiciones y nuestra cultura”.

Pareja ganadora en el festival de folklore de Cosquín.

Desde la organización del Cosquín no emitieron comentarios al respecto

En cuanto a las explicaciones¬†oficiales del festival,¬†a√ļn no se pronunciaron, pero en¬†Cosqu√≠n¬†se promueven las actuaciones que representen las discusiones sociales actuales. Entre ellas, claro, est√°n¬†las propuestas por la comunidad LGBT+.

El antecedente inmediato de referencia a esos temas se dio en el Cosqu√≠n 2022, con la inclusi√≥n de una cantante trans de folklore llamada Ferni. En su momento, la artista declar√≥ que ‚Äúel estatuto se vio incomodado‚ÄĚ. ‚ÄúEl estatuto de un estatus quo que solamente contempla identidades de hombres y mujeres, y mi presencia fue disruptiva por eso‚ÄĚ, supo se√Īalar a P√°gina 12. Ahora,¬†los hermanos Posse propusieron un nuevo sacud√≥n, que no fue bien recibido por todo el p√ļblico.

Los repudiables tuits de Alfredo Casero en contra del beso de dos hermanos bailarines en el Cosquín

Alfredo Casero¬†opin√≥ sobre el baile y escribi√≥ de manera textual: ‚ÄúLa danza esa: clarisma la historia del gaucho que desea al otro. En silencio. Y de pronto se zafa. Es un cl√°sico del onanismo putil. Todos somos putos. Los machos o somos violadores, o putos en estado latente. Me siento abrumado. Lo del pibe Dupuy, me cambio el bocho‚ÄĚ, escribi√≥ el ex Cha Cha Cha en el primero de sus mensajes.

Y continu√≥: ‚Äú¬ŅLa manga de conxhudas matamachos en tetas ca√≠das no dijeron nada? Cero respeto. Matani√Īos eres tu. Matani√Īos eres tu. Vengan de a une‚ÄĚ.