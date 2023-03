🤘🏻 Arrancó Rock en la Casa 2023 con unas 45 Mil personas en el Complejo Molino Fénix

El evento arranc贸 poco despu茅s de las 17:30 y cont贸 con la participaci贸n de once bandas de San Luis, junto con St. Louis Not Only Blues de Merlo y Passaje de Villa Mercedes.

El p煤blico disfrut贸 de un show vibrante con Toti y sus J贸venes Pordioseros, quienes se adentraron en medio de la multitud para hacer delirar al complejo. Sin embargo, el plato fuerte de la noche fue Dread Mar I, quien atrajo a m谩s de 45.000 personas, seg煤n datos brindados por la Polic铆a. El espect谩culo dur贸 45 minutos e incluy贸 un repaso por todos sus 茅xitos, comenzando con “Aunque digan” a las 23:55.

El 茅xito del evento no fue solo el resultado de la m煤sica, sino tambi茅n del trabajo en equipo de diversas organizaciones, entre ellas la Polic铆a provincial, Defensa Civil municipal, Sempro, Seguridad Comunitaria, Bomberos Voluntarios, San Luis Solidario y Sispro.

Este jueves, la fiesta del rock continuar谩 con la segunda noche del festival, presentando a Coti, Marilina Bertoldi y Airbag. 隆No te lo pierdas!