🤝🏻 Alberto Fernández afirma que Cristina y él comparten el mismo objetivo al fundar Unión por la Patria

El presidente Alberto Fern谩ndez destac贸 la fundaci贸n de Uni贸n por la Patria durante un acto en el Centro Espacial Punta Indio. Este nuevo espacio pol铆tico, conformado por la coalici贸n oficialista, tiene como objetivo principal mantener el poder en las pr贸ximas elecciones. Aunque existen notables diferencias p煤blicas entre los diversos sectores que componen la alianza, Fern谩ndez asegur贸 que 茅l y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, comparten los mismos objetivos para el pa铆s.

En sus declaraciones, el mandatario expres贸: “Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el pa铆s que queremos construir”. Fern谩ndez subray贸 la importancia de la unidad y mencion贸 que la construcci贸n del primer cohete propulsor de sat茅lites argentinos es una muestra tangible de esa visi贸n compartida. Adem谩s, enfatiz贸 la confianza en que Argentina es capaz de desarrollar proyectos cient铆ficos y tecnol贸gicos de gran envergadura.

Respecto al nombre elegido por el Frente de Todos para las elecciones, el presidente explic贸: “Ayer fundamos Uni贸n por la Patria. 驴Y por qu茅 fundamos Uni贸n por la Patria? Los que realmente confiamos en que podemos vivir en un pa铆s capaz de crear y desarrollar estas cosas tenemos que estar unidos”. Aunque no mencion贸 expl铆citamente a otros dirigentes, manifest贸 que hay quienes no comparten esa visi贸n y prefiri贸 no juzgarlos.

En otro aspecto de su discurso, el Presidente realiz贸 una cr铆tica a la gesti贸n anterior de Mauricio Macri, resaltando las consecuencias negativas para la industria y las peque帽as y medianas empresas. Fern谩ndez llam贸 a reflexionar sobre las decisiones que se toman en momentos de crisis y destac贸 la importancia de priorizar la salud, el trabajo y la ciencia y tecnolog铆a en beneficio de la poblaci贸n.

El discurso del presidente Alberto Fern谩ndez concluy贸 con una menci贸n final a la denominaci贸n elegida por el oficialismo para competir en las elecciones: “No todos somos lo mismo. Y ahora que nos unimos por la patria, pongamos en valor a la patria. Esto es la patria, que estemos aqu铆 construyendo un cohete propulsor para poner los sat茅lites que en Argentina se hacen. Tenemos una capacidad cient铆fica impresionante y cient铆ficos incre铆bles. 驴C贸mo vamos a dejarlos ir?”.

Ayer, antes del cierre de las alianzas electorales, el oficialismo confirm贸 que competir谩 este a帽o con el nombre de Uni贸n por la Patria. Si no hay cambios, en las elecciones primarias se enfrentar谩n una lista encabezada por Daniel Scioli y otra que agrupe a las propuestas del kirchnerismo y el Frente Renovador. Cabe destacar que la postulaci贸n del embajador de Brasil, respaldada por el presidente Fern谩ndez, ha generado resistencia entre aquellos que promueven una candidatura de consenso.