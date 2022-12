🤬 Lo que no mostró la transmisión oficial: ⏯️ así provocaron los neerlandeses antes del festejo de los argentinos

Las im谩genes de los jugadores argentinos dedic谩ndole la victoria a los neerlandeses a pocos metros de distancia al t茅rmino de la serie de los penales fue un recorte de la historia. La televisaci贸n oficial nunca capt贸 (y por ende, los espectadores tampoco) lo que un video de la c谩mara cenital revel贸 despu茅s:聽los europeos hab铆an ido a provocar a Lautaro Mart铆nez segundos antes de que decretara con su gol la clasificaci贸n聽de la Selecci贸n a las semifinales del Mundial de Qatar.

Se trata de una toma a茅rea del estadio de Lusail que dura alrededor de un minuto y 50 segundos en los que 鈥搒in detalles鈥 da cuenta de c贸mo聽hasta cuatro futbolistas de naranja persiguieron algunos metros al delantero del Inter de Mil谩n聽cuando comenz贸 su caminata para patear el penal definitorio. Pese a el sonido es ambiente y no tom贸 ning煤n di谩logo,聽la actitud pareci贸 buscar intimidar al argentino antes del remate final. Incluso,聽un 谩rbitro auxiliar tuvo que intervenir.

Las im谩genes de los futbolistas festejando delante de los neerlandeses, varios de ellos tendidos en el piso por la derrota, r谩pidamente se viralizaron y provocaron una ola de discusiones sobre si falt贸 茅tica deportiva, con un sinf铆n de posturas contrapuestas. Am茅n de ese debate, faltaba contar dar los acontecimientos previos, que fue la provocaci贸n de los jugadores de Pa铆ses Bajos que finalmente se dio a conocer mediante la c谩mara cenital.

Hasta el momento, la definici贸n entre Argentina contra los Pa铆ses Bajos por los cuartos de final fue de las m谩s emocionantes del Mundial de Qatar, pero聽tambi茅n una ratificaci贸n de la rivalidad hist贸rica entre ambos. A la previa caliente, se sum贸 un partido marcado聽por el juego brusco, las decenas de amarillas y los encontronazos entre ambos equipos, que un momento llegaron a irse a las manos tras una patada de Leandro Paredes que caus贸 la reacci贸n rival y un fuerte tumulto.

Por otro lado, el DT neerland茅s,聽Louis Van Gaal, conocido por sus modos provocadores y antip谩ticos, hab铆a destratado el juego del equipo nacional y cuestionado la influencia de Lionel Messi. 鈥淓n 2014 no toc贸 una pelota鈥, dijo sobre el antecedente de la semifinal del Mundial de ese a帽o, que tambi茅n concluy贸 con triunfo de la Argentina desde los 12 pasos. Como respuesta, durante el partido de ayer, el聽10 de la Selecci贸n festej贸 su gol con 鈥渢opo gigio鈥 frente al banco de suplentes de Pa铆ses Bajos, un gesto que fue replicado por otros jugadores de la Selecci贸n luego.

Causalidades o no,聽se trat贸 de la celebraci贸n popularizada por Juan Rom谩n Riquelme聽(que en su momento se la dedic贸 en modo de protesta en Boca al expresidente Mauricio Macri), quien su estad铆a en el Barcelona durante el a帽o 2001 coincidi贸 con Van Gaal y este lo 鈥渂orr贸鈥 del equipo por no coincidir con su sistema t谩ctico. Adem谩s, tras el triunfo en la tanda de los penales,聽Messi fue a increpar directamente al entrenador de Pa铆ses Bajos y luego lo critic贸 en conferencia de prensa.

鈥No me gusta que se hable antes de los partidos. El t茅cnico de ellos no fue respetuoso鈥, se帽al贸. Y, adem谩s, hizo referencia a聽Wout Weghorst, el autor de los dos goles neerlandeses y el destinatario de su pregunta furiosa聽鈥溌縌u茅 mir谩s, bobo?鈥.聽鈥淓l 19 nos provoc贸 desde que entr贸; nos chocaba, nos dec铆a cosas y eso no es parte del f煤tbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron鈥, relat贸 el astro argentino, quien ha demostrado que ha asentado durante los 煤ltimos a帽os su faceta de l铆der.