🤸🏼‍♂️ Comenzó la obra para construir el Parque Deportivo San Luis

Alberto Rodríguez Saá firmó el inicio de obra que impulsará las actividades culturales y deportivas de la provincia, en el predio del ex Jockey Club. La inversión supera los 4 millones de pesos y tiene un plazo de 420 días.

Este martes, el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, el intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo, y el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá, dieron inicio a la obra del Parque Deportivo San Luis, ubicado al norte de la capital puntana en el predio del ex Jockey Club, donde se construirán más de 20 canchas para practicar distintas disciplinas como fútbol, tenis, hockey, pádel y rugby, entre otros. El proyecto también incluirá tres pabellones deportivos. La inversión será de 4.395.293.036 pesos con un plazo de ejecución proyectado de 420 días que generará unos 300 puestos de trabajo.

Anuncio

El acto inició al mediodía con la firma del contrato de inicio de obra por parte del Gobernador y la colocación de piezas de un rompecabezas que formó el mapa completo del predio y la frase: “Donde hubo oscuridad, ahora habrá luz”.

“Es un día refeliz, imagínense que de niño he venido acá, de adolescente he venido y ahora de grande vengo y me encuentro con este proyecto, que es un sueño enorme de todos”, expresó el Gobernador.

Anuncio

La iniciativa fue pensada en función del fomento y desarrollo deportivo para beneficio de la población a todas las escalas, desde lo barrial hasta el resto del territorio provincial en el caso de competencias de diferentes magnitudes.

Además de estar diseñado para la práctica de distintos deportes y actividades recreativas, se destinarán sectores de esparcimiento y recreación para el uso familiar. Así se generarán espacios de descanso, con asadores y juegos para niños, niñas y adolescentes. “Son 27 hectáreas en medio de una enorme barriada que abraza a todo el centro de San Luis”, remarcó Rodríguez Saá.

“Vamos a ver a todos los jóvenes, todos los deportes, esta es la concreción de un sueño que comienza a hacerse realidad”, expresó el mandatario sobre el predio que también contará con varios senderos diferenciados que se irán entrelazando entre el diseño paisajístico y los distintos equipamientos deportivos.

Anuncio

A la vez se construirán 3 edificios para realizar deportes: un polideportivo de 5.500 metros cuadrados, un natatorio de 4.500 metros cuadrados y otro para gimnasia olímpica de 2 mil metros cuadrados. El primero contará con un espacio principal para canchas múltiples, un sector para deportes de contacto, vestuarios, baños públicos, dos canchas de squash y un gimnasio.

En tanto, el parque rodeará al nuevo edificio del Teatro Club Social San Luis. “Acá vamos a inaugurar dentro de unos días el Cine Teatro San Luis, un espacio cultural que va a ocupar un poquito más de 1 hectárea, además del centro histórico nosotros creamos otro centro, que es deportivo y cultural, para este lugar y esta barriada”, remarcó el mandatario.

Finalmente, el Gobernador expresó: “Vivan los sueños y vivan los realizadores de los sueños”.