🥊 Este sábado “Mica” Luján defenderá nuevamente el título mundial

La velada de boxeo denominada “Noche de Reinas”, dado que contará únicamente con peleas femeninas, fue presentada en el Palacio de los Deportes de Villa Mercedes, con la participación de la campeona mundial supermosca local Micaela Luján, quien el sábado realizará su segunda defensa del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante la exigente mexicana Irma García, con televisación de TyC Sports y TyC Sports Play en el Estadio Arena del Parque La Pedrera.

Anuncio

La encargada del combate principal estuvo acompañada por el intendente de la ciudad, Maximiliano Frontera; el director de La Pedrera, Sergio Dacuña; la jefa del Programa Eventos de la Secretaría de Deportes de la Provincia, Vanina Brito; la secretaria de Deporte, Cultura y Turismo de Villa Mercedes, Claudia Miranda, y su entrenador, José Ahumada.

“Este sábado La Pedrera va a ser epicentro de una defensa más de Micaela. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos. Sabemos cómo se prepara, y el amor y las ganas que tiene por esta profesión. Seguramente dejará todo y es una puerta más que se va a abrir para futuras cosas que van a venir”, señaló en la conferencia el intendente Frontera, quien destacó que los diferentes eventos que se vienen desarrollando en la ciudad impulsan la cultura, el deporte y la economía local.

Anuncio

El tradicional pesaje, paso previo para dejar lista la velada, se realizará hoy viernes a las 17 en el Salón Azul de la Municipalidad de Villa Mercedes.

La campeona mundial, que conquistó el título en enero de 2021 ante la bonaerense Débora Gómez y sorteó con éxito su primera defensa en noviembre contra la panameña Nataly Delgado, agradeció al Municipio, al gobierno provincial y a su equipo, y subrayó que subirá al ring en óptimas condiciones. “Llego al 100%, tanto físicamente como mentalmente. Hace dos semanas que estoy en categoría y antes la verdad es que me costaba. Esta vez estoy bien y quiero dar las gracias por el apoyo que me dieron, porque de otra forma no hubiese sido posible”.

Con respecto a García (21-4-1, 4 KO), exmonarca mundial peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Micaela (10-1-1, 3 KO) comentó: “Hemos planteado distintos planes de pelea. Siempre digo que lo que quiero es demostrar lo que soy como boxeadora y en este caso la que tiene que venir a buscar el título es ella. La que tiene que hacer doble trabajo para quitármelo es ella. Yo voy a defenderlo y estoy preparada para lo que traiga”.

Anuncio

En la conferencia, Luján se mostró a favor de una cartelera 100% femenina, y resaltó que el objetivo es presentarse en Estados Unidos.

El combate semiestelar estará a cargo de la porteña Jennifer Meza (5-3, 2 KO) y la santafesina Roxana Bermúdez (4-5-2), quienes se enfrentarán por el título argentino peso mosca que está vacante.

La velada se completará con otras tres peleas: Sol Cudos (3-0-1, 1 KO) y Maira Loyola (0-3-1) se medirán en la categoría gallo; Ailén Agrobert (3-0) y Aldana Pons (1-0-1) lo harán en superligero; y Florencia López (4-0) se presentará en mosca ante una rival a confirmar.

Entradas: puntos de venta, horarios y precios

Las entradas para poder disfrutar de esta velada de boxeo histórica se pueden conseguir en forma presencial u online, a través de la página www.1000tickets.ar

En caso de elegir la opción presencial, estarán a la venta hasta el sábado en el Palacio de los Deportes “José María Gatica”. Este jueves y viernes de 8 a 17, mientras que el sábado el expendio será de 9 a 13.

En este mismo horario se podrán adquirir el día del evento en el Parque La Pedrera. El costo de las entradas: $2.500 el side cercano, $1.500 el ring side y $500 las populares.