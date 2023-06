🥊 Las reinas del ring vuelven al ruedo en el Arena La Pedrera: Yohana Alfonzo vs. Soledad Frías

El Arena La Pedrera será testigo de una emocionante velada de boxeo esta noche, que marcará el regreso de dos destacadas boxeadoras al cuadrilátero: Yohana “La Leona” Alfonzo y Soledad Frías.

Estas dos reinas del ring encabezarán el único combate profesional de la noche, en un evento que contará también con peleas amateurs y exhibiciones, entre las cuales destaca el enfrentamiento entre la actual campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo, Micaela Luján, y Joselyn Poma.

Anuncio

Tanto Alfonzo como Frías han atravesado un largo período de inactividad. “La Leona” disputó su última pelea profesional en mayo de 2019 contra Gladys Soledad Seguí, de Pergamino, a quien venció por puntos en Alta Gracia, Córdoba. Por su parte, la boxeadora puntana tiene como último antecedente una derrota en mayo de 2018 en Leeds, Inglaterra, ante la local Nicola Adams, quien ostenta dos medallas de oro olímpicas (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016).

Anuncio

El enfrentamiento entre estas dos destacadas pugilistas, Alfonzo, ex campeona argentina, latina y mundial, y Frías, ex monarca argentina y sudamericana, se llevará a cabo en la categoría súper welter, a una distancia de 4 rounds. En el pesaje oficial realizado ayer en el resto-bar El Viejo, Alfonzo registró un peso de 69,400 kilos, mientras que Frías marcó 67 kilos.

Anuncio

En cuanto a la cartelera amateur, los combates programados son los siguientes: Fabricio Ribba (Villa Mercedes) vs. Santiago Mercado (San Luis), en la categoría hasta 64 kg; Franco Perazoli (Villa Mercedes) vs. Thomás Tello (Mendoza), en la categoría hasta 75 kg; Emiliano Perazoli (Villa Mercedes) vs. Ezequiel Quiroga (San Luis), en la categoría de 75 kg; Karen Guevara (San Luis) vs. Jimena Arias (Mendoza), en la categoría de 57 kg; Kevin Giménez (San Luis) vs. Emanuel Presacco (Córdoba), en la categoría de 75 kg; Ramiro Rodríguez (Villa Mercedes) vs. Axel Zárate (San Luis), en la categoría de 60 kg; Salvador Aguirre (Villa Mercedes) vs. Gabriel Aguilera (San Luis), en la categoría de 57 kg, y Mauro Espinoza (Villa Mercedes) vs. Juan Díaz (Córdoba), en la categoría hasta 69 kg.

Además, la velada titulada “El Retorno de las Reinas” presentará 4 exhibiciones: Marcos Panza (Villa Mercedes) vs. Ezequiel Heredia (Fraga), Jonathan Amitrano (Villa Mercedes) vs. Esteban Stodulsky (Villa Mercedes), Jesús Amitrano (Villa Mercedes) vs. Fabio Amitrano (Villa Mercedes), y el enfrentamiento entre Micaela Luján y Joselyn Poma (San Luis).