🥊 Micaela Luján retuvo su título mundial sobre García en un fallo polémico

Ante un escenario pr√°cticamente colmado,¬†Luj√°n (ahora 11-1-1, 3 KOs) debi√≥ lidiar con el boxeo atildado y lleno de oficio de Garc√≠a (21-5-1, 4 KOs), ex campeona mundial gallo de la Asociaci√≥n Mundial de Boxeo (AMB), que no solo la complic√≥ sino que mereci√≥ mucho m√°s. A pesar del mejor inicio de la local, impactando desde afuera, la mexicana reaccion√≥ en el tercer round, y la pelea cambi√≥. Amparada en un destacado estado f√≠sico y su constante movilidad,¬†‚ÄúTorbellino‚ÄĚ (51,500 kg.) eludi√≥ los desordenados arrestos de Luj√°n (51,800 kg.), y de contragolpe fren√≥ su andar con su jab diestro seguido de sus derechas cruzadas al rostro y en gancho al cuerpo. Si bien no lastimaba, evitaba cada ataque de la puntana y controlaba el tr√°mite. Conforme fueron pasando los cap√≠tulos, las diferencias crec√≠an.¬†El boxeo t√©cnico y ordenado de la azteca hac√≠a estragos sobre la campeona, que se abr√≠a en ataque y recib√≠a claras r√©plicas. Tan es as√≠ que entre el quinto y s√©ptimo, la retadora conect√≥ con comodidad sobre una local frustrada, y visiblemente desorientada. Reci√©n¬†en el octavo, ‚ÄúLa Princesita‚ÄĚ reaccion√≥. Con determinaci√≥n, la llev√≥ contra las cuerdas y descarg√≥ sus derechas cruzadas y boleadas a la cabeza. Si bien el tr√°mite se mostr√≥ m√°s equilibrado y cambiante en los dos cap√≠tulos finales,¬†Garc√≠a prevaleci√≥ merced a su precisi√≥n, impactando desde afuera con seguridad. Sin embargo, la decisi√≥n reflej√≥ algo diferente.

Anuncio Las tarjetas de los jueces expresaron:¬†Gabriel Tavella 95-95, N√©stor Savino 98-92, y Silvio Alassia 97-93, ambas para Luj√°n. Luego de un inicio de estudio, en el que¬†la local marc√≥ la distancia boxeando en retroceso, Luj√°n comenz√≥ a trabajar con mayor soltura. En el segundo round, dej√≥ avanzar a la retadora y desde afuera impact√≥ su jab seguido de su boleado al rostro. Sin embargo¬†en el tercero, Garc√≠a cambi√≥. Fue la mexicana quien invit√≥ a la campeona, y¬†de contragolpe acert√≥ su jab diestro seguido de su izquierda cruzada y ascendente al rostro. Anticipando, la visitante eludi√≥ el ataque en el cuarto, tocando con su jab, saliendo con pasos laterales y dejando sin distancia a la villamercedina. Creciendo en confianza,¬†‚ÄúTorbellino‚ÄĚ frustraba a la campeona en el quinto y sexto. Mientras ‚ÄúLa Princesita‚ÄĚ acortaba la distancia pero no encontraba destino, la azteca se apegaba a su libreto desde afuera, combinando su jab con cross y a√Īadiendo sus ganchos al cuerpo y ascendentes al rostro.¬†La puntana luc√≠a desorientada. Con su astucia, Garc√≠a hac√≠a pesar su experiencia ante el desorden de la local. Anuncio Reci√©n en el octavo, Luj√°n encontr√≥ la precisi√≥n. Con determinaci√≥n, encerr√≥ a su rival contra las cuerdas y descarg√≥ profundas derechas cruzadas a la mand√≠bula y boleadas a la sien. Tras un noveno cap√≠tulo m√°s equilibrado, con tr√°mite cambiante, llegaron al definitivo. Si bien ‚ÄúLa Princesita‚ÄĚ sali√≥ decidida a llev√°rsela por delante,¬†desde afuera ‚ÄúTorbellino‚ÄĚ eludi√≥ sus embistes y contragolpe√≥ con su derecha en gancho al cuerpo y uppercut pleno al rostro. Si bien no la conmov√≠a,¬†sumaba puntos que parec√≠an clave para la decisi√≥n final. Sin embargo, los jueces no lo entendieron as√≠. A los¬†23 a√Īos, Luj√°n, vencedora entre otras de D√©bora Dionicius y que fallara en su primera oportunidad mundialista igualando ante Jorgelina Guanini por la misma faja,¬†defendi√≥ por segunda vez el cetro que conquist√≥ el pasado 30 de enero de 2021 al doblegar a D√©bora G√≥mez en fallo dividido, y que¬†retuvo el 26 de noviembre sobre la paname√Īa Nataly Delgado en decisi√≥n un√°nime. Esta noche, frente a una¬†ex campeona mundial de 41 a√Īos, se llev√≥ una decisi√≥n sumamente controversial.