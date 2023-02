🥩 Argentina comenzará a exportar carne vacuna a Macedonia del Norte y México

La Argentina abrió dos nuevos mercados para la exportación de carne vacuna: Macedonia del Norte y México.

El servicio sanitario del país europeo comunicó a la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Diana Guillén, su acuerdo con el Certificado Veterinario Internacional (CVI) consensuado, en el que figuran los requisitos sanitarios para el envío de carne bovina sin hueso desde Argentina.

‚ÄúUna vez m√°s, la Argentina muestra que es confiable para el mundo en lo que hace a la sanidad e inocuidad de su producci√≥n agropecuaria, en este caso, c√°rnica‚ÄĚ, sostuvo el¬†vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi.

Los requisitos sanitarios de acceso a este mercado se condicen con los establecidos para la exportación del mismo producto a la Unión Europea (UE), por lo que los operadores que exporten a Macedonia deberán contar con la habilitación a la UE.

Por otro lado, Acerbi y parte de su equipo de trabajo se reunieron este jueves con la Comisi√≥n Directiva del¬†Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), encabezada por¬†Mario Ravettino, a quienes les inform√≥ que se encuentran operativas las¬†exportaciones de carne bovina a M√©xico,¬†luego de 22 a√Īos de estar cerrado ese destino y cuya reapertura¬†fue anunciada¬†a mediados de enero.

Las autoridades nacionales confirmaron la finalización de los trámites administrativos entre ambos países para hacer efectivo el envío del primer embarque hacia este destino.

Al respecto, Ravettino sostuvo: ‚ÄúEs una gran noticia para el pa√≠s y nuestra industria, para seguir creciendo en exportaciones y continuar fortaleciendo nuestras relaciones comerciales con otros pa√≠ses‚ÄĚ.

Visita sanitaria de Estados Unidos

Por otra parte, se analizó una agenda sanitaria en la que se actualizó el estado de situación de los destinos de exportación de carne bovina, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Rusia y Malasia.

Respecto a la nación norteamericana, se consensuaron acciones para la preparación de la próxima visita sanitaria del Food Safety and Inspection Service, U.S. Department of Agriculture, a realizarse durante mayo y en la cual serán auditadas 10 plantas frigoríficas habilitadas a este destino.

Además, los funcionarios del SENASA presentaron un tablero informático para realizar el seguimiento de los establecimientos ganaderos habilitados para la Unión Europea (cuota Hilton y no-Hilton).

Controles sanitarios y traslado de la media res

Se destac√≥ adem√°s el trabajo realizado por el SENASA para el¬†fortalecimiento del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA), cuyo objetivo ‚Äúes afianzar la sanidad y la inocuidad de los alimentos para minimizar los riesgos y contar con un nivel adecuado de protecci√≥n para la salud de los consumidores‚ÄĚ.

‚ÄúParalelamente, se analiz√≥ la¬†situaci√≥n actual de Fiebre Aftosa en Argentina. El riesgo de Fiebre Aftosa en el ganado producido en Argentina es insignificante y el plan de vacunaci√≥n contribuye a esta situaci√≥n. En este contexto, Acerbi inform√≥ la creaci√≥n de la Comisi√≥n Nacional de Virolog√≠a en el marco de actividades del SENASA‚ÄĚ, destacaron desde el Consorcio ABC.

Por √ļltimo, se informaron los¬†avances administrativos¬†respecto de la modificatoria de la¬†Resoluci√≥n Conjunta 4/2021,¬†la cual refiere¬†al troceo y¬†el traslado de medias reses en Argentina a trav√©s de medios mec√°nicos.