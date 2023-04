🥴 Llevó un brownie de marihuana a la escuela y medio curso terminó drogado

Una adolescente que cursa segundo a帽o en un colegio de la ciudad chubutense de Lago Puelo llev贸 una torta de brownie para compartir con sus compa帽eros聽y con la docente y聽medio curso termin贸 intoxicado con marihuana.

El episodio ocurri贸 en la聽Escuela Agrot茅cnica N掳717 de Cerro Radal, Lago Puelo聽y se conoci贸 luego de la denuncia que presentaron los padres de los menores damnificados en la聽聽en la comisar铆a local.

Anuncio

Seg煤n inform贸 Diario Jornada,聽la madre de una de las v铆ctimas,聽Freda Fragala, coment贸 en Primera Hora por Cadena Tiempo, que cuando lleg贸 a la escuela se encontr贸 con su hija, de 13 a帽os, “drogada, asustad铆sima, mareada y con dolor de cabeza”.

La mujer se帽al贸 que una compa帽era que era de otra divisi贸n, llev贸 una torta al aula y les convid贸 a la docente y a sus compa帽eros, que terminaron “drogados en contra de su voluntad”, seg煤n denunci贸.

Anuncio

“Mi hija me cuenta que llev贸 un bizcochuelo y despu茅s de que lo comieron le dijo ri茅ndose que era聽brownie con marihuana“, relat贸 Fragala, mientras que dijo que la maestra no acept贸 la porci贸n porque “coment贸 que no le cae bien el chocolate”.

Seg煤n indic贸 la mujer, la adolescente que llev贸 la torta, cuando sus compa帽eros empezaron a descomponerse, “llam贸 a su padre y la retir贸 a escondidas de la escuela”, pero indic贸 que, para ese entonces,聽m谩s de diez alumnos, mareados, con dolores de cabeza y un malestar general, fueron internados en el hospital.

Anuncio

Al enterarse de lo sucedido, Fragala y otras madres se dirigieron a la comisar铆a a hacer la denuncia, a la vez que pidieron que intervenga el Servicio de Protecci贸n de Derechos y la Fiscal铆a para esclarecer c贸mo pudo haber pasado.

“Como mam谩 exijo saber qu茅 est谩 pasando en esa casa que una nena de 13 a帽os tiene acceso tanto a la marihuana como a la informaci贸n de c贸mo preparar eso”, dijo la mujer, mientras que en relaci贸n a la聽salud de su hija, expres贸: “Hoy est谩 mejor, con dolor de cabeza, sinti茅ndose culpable porque cree que es responsable de esta situaci贸n. Le dijimos que es v铆ctima”.

Por su parte,聽la escuela聽expres贸 que聽“se actu贸 de acuerdo con el protocolo destinado para estas situaciones, que los estudiantes se encuentran bien de salud en sus hogares y que sus familias fueron notificadas inmediatamente”.

Adem谩s, indicaron que los d铆as martes y mi茅rcoles “se suspender谩n las clases por presencia de excremento de roedores en la instituci贸n y es por eso que se har谩 la desinfecci贸n correspondiente鈥.