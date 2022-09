🧐 Cristina volvió a exponer a Alberto Fernández y generó fricciones internas en el Gobierno

D铆as despu茅s del ataque a la vicepresidenta聽Cristina Kirchner, el presidente聽Alberto Fern谩ndez聽se mostr贸 cauto respecto a la posibilidad de convocar al聽di谩logo聽a la聽oposici贸n聽y opt贸 por dejar que esa posible discusi贸n se d茅 en el marco del聽Congreso de la Naci贸n.

Anuncio

Cerca del Presidente aseguran que por esos d铆as el mandatario esperaba una se帽al del kirchnerismo duro para avanzar en una convocatoria que tuviera como objetivo bajar los decibeles y discutir en un 谩mbito institucional el ataque a Cristina Kirchner, pero fue la propia Vicepresidenta la que le encarg贸 esa tarea al ministro del Interior聽Eduardo 鈥淲ado鈥 de Pedro, una decisi贸n que dej贸 al margen de la cuesti贸n al jefe de Estado.

Sin embargo, en los 煤ltimos d铆as Alberto Fern谩ndez decidi贸 plegarse a la idea original de La C谩mpora, pero Cristina Kirchner聽dinamit贸 cualquier intento de di谩logo聽con la oposici贸n al convocar -en plena gira del Presidente por los Estados Unidos- a una sesi贸n especial para darle media sanci贸n al proyecto de聽ampliaci贸n de la Corte Suprema de la Naci贸n, lo que finalmente ocurri贸 con 36 votos a favor.

Anuncio

De esta manera, la Vicepresidenta聽volvi贸 a exponer al mandatario聽y dej贸 en claro que tiene la centralidad absoluta, que digita los hilos del Gobierno y que las agendas de ambos funcionarios parecen poco coordinadas. Alberto Fern谩ndez, que tras el ingreso de聽Sergio Massa聽al gabinete perdi贸 poder, entend铆a que de lograr un acercamiento entre el oficialismo y la oposici贸n pod铆a abogarse una victoria hacia el interior del oficialismo, pero la sesi贸n especial del kirchnerismo dinamit贸 cualquier acercamiento.

As铆 es como tras un peque帽o 鈥渧eranito鈥 entre las tres patas de la coalici贸n de Gobierno, comienzan a emerger diferencias nuevamente.

En el interior del Gobierno otro posible foco de conflicto comienza a emerger. Un sector del oficialismo asegura que cuando baje la espuma de la agenda judicial de Cristina Kirchner聽remerger谩 el problema de la聽inflaci贸n. 鈥淵a existe, pero estar谩 en la agenda de todos鈥, dicen.

Anuncio

En la Casa Rosada est谩n preocupados por la imposibilidad de controlar este n煤mero. Valoran la gesti贸n de Massa al asegurar que logr贸 estabilizar el precio del 鈥渂lue鈥, sumar reservas a trav茅s del d贸lar soja, pero esperan un plan m谩s efectivo contra la suba de precios. 鈥Con ordenar la macro no alcanza鈥, dicen.

Por ahora no emergen cr铆ticas del kirchnerismo duro hacia el massismo por las dificultades para contener la inflaci贸n, que en septiembre podr铆a estar cerca del 7% otra vez. 鈥淥rdena el desastre de (Mart铆n) Guzm谩n鈥, repiten en聽La C谩mpora.

Por el momento no se prev茅n cambios en esta configuraci贸n de poder. Cristina Kirchner y su agenda judicial ordenan el d铆a a d铆a de la gesti贸n y tras el ataque la centralidad de la Vicepresidenta no par贸 de crecer. A tal punto que Massa ya acept贸 que esa atenci贸n que tuvo durante sus primeras semanas de gesti贸n ya no ser谩 tal. En su entorno dicen que permanecer谩 c贸modo, mientras tanto no surjan cuestionamientos hacia su gesti贸n.

De hecho, en cercan铆as de Massa se encargaron de dejar trascender que si Alberto Fern谩ndez cerr贸 el acuerdo por el desembolso de 4000 millones de d贸lares se debe al trabajo previo que el equipo econ贸mico del tigrense hab铆a realizado en la gira por los Estados Unidos.