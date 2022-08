🧐 Insólito: en Paraguay a un delincuente le dieron pesos argentinos y los rechazó

El聽peso argentino聽cay贸 a tal nivel que ni siquiera los delincuentes los quieren,聽tal como ocurri贸 en聽Paraguay, donde el robo a un comercio se viraliz贸 luego de que el asaltante rechazara el bot铆n en moneda nacional entregado por聽la empleada de un comercio.聽La curiosa聽situaci贸n fue captada por las聽c谩maras de seguridad y fue viral en las redes sociales.

Anuncio

El ins贸lito hecho ocurri贸 en la ciudad fronteriza de Encarnaci贸n, cercana a Posadas. Al igual que en otras zonas de frontera, de ambos lados del l铆mite pol铆tico conviven las monedas de los dos pa铆ses y suelen ser utilizadas como medida de cambio, en este caso los guaran铆es paraguayos y los pesos argentinos.

“No quiero pesos”: el ins贸lito robo en聽Paraguay

La fuerte depreciaci贸n de la moneda argentina no pas贸 desapercibida ante el delincuente que entr贸 a robar a un comercio聽situado en la zona c茅ntrica de la ciudad paraguaya cercana a con la capital de Misiones. En las im谩genes se ve a un joven que ingresa al comercio y amenaza a la empleada del local con un cuchillo de cocina para que le entregara el dinero de la caja.

Anuncio

“El hombre me pidi贸 plata y yo le pas茅 la plata, pero ten铆a pesos聽y me dijo: no, yo no quiero pesos”, cont贸 la risue帽a empleada al medio local聽Itap煤a en Noticias. “Es una persona que viene siempre, es limpiavidrios, siempre le cambio sus pesos”, agreg贸 en relaci贸n al ladr贸n.

Por el violento hecho una persona result贸 herida y finalmente varias personas pudieron reducir al agresor, identificado como Alberto Est茅rio Franco de 24 a帽os. El hombre pudo聽soltarse y escapar pero luego fue aprehendido por la polic铆a a pocas cuadras del hecho por efectivos de la Comisar铆a 3陋 de Encarnaci贸n.聽