🧐 Se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo del comerciante descuartizado

En las primeras horas de la tarde de este viernes se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Fernando “PĂ©rez” PĂ©rez Algaba, el hombre de 41 años que fue hallado descuartizado dentro de una valija en Ingeniero Budge el Ășltimo fin de semana.

SegĂșn detallĂł el informe, la muerte del comerciante fue producida por “mecanismo violento” y “a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumĂĄtico”, que fue provocado por una “hemorragia aguda secundaria a lesiones ocasionadas por paso de proyectiles”.

Cabe señalar que la vĂ­ctima recibiĂł disparos. “Por los datos recabados se determina que la vĂ­ctima sufriĂł dos o tres disparos de arma de fuego, cuyo trauma le provoco el deceso, quedando ad refrendum”, detalla el informe.

Como parte del procedimiento, los peritos tomaron muestras biológicas necesarias para efectuar exámenes complementarios que “permitan un adecuado estudio tanatológico del caso”.

CÓMO ENCONTRARON LOS RESTOS DE FERNANDO “LECHUGA” PÉREZ ALGABA

Dos chicos se encontraban jugando a la pelota en las cercanías del canal que contiene al arroyo del Rey cuando encontraron durante la tarde del domingo una valija con los restos descuartizados que pertenecían al empresario de 40 años.

Ni bien llegaron los efectivos, lograron identificar que se encontraban dos brazos y dos piernas que pertenecĂ­an a la misma persona.

Gracias a las huellas que la PolicĂ­a CientĂ­fica logrĂł recolectar del cuerpo desmembrado y los tatuajes en sus brazos, se identificĂł a PĂ©rez Algaba.

QUIÉN ERA FERNANDO “LECHUGA” PÉREZ ALGABA, EL EMPRESARIO DESCUARTIZADO

El empresario de 40 años venĂ­a de vivir en Miami y en España, pero a comienzos de este año regresĂł al paĂ­s por motivos que aĂșn se desconocen. Su excĂ©ntrica vida la compartĂ­a con los mĂĄs de 900 mil seguidores que tenĂ­a en sus redes sociales.

PĂ©rez Algaba contĂł en una entrevista con Ámbito Financiero contĂł: “ComencĂ© a trabajar a los 14 años, me iniciĂ© con una bicicleta y una caja y empecĂ© a vender sanguches en las remiseras, dos años despuĂ©s de eso fui repartidor de pizzas con una motito, luego trabajĂ© en los comercios de la zona del barrio donde vivĂ­a”.

“A los 17 años me emancipĂ© y me fui a Bariloche a vender viajes de egresados para los colegios ya que en ese momento me consideraron buen vendedor. Fui a Bariloche prĂĄcticamente sin conocer la ciudad y me quedĂ© unos años. VolvĂ­ con plata y comprĂ© una moto, una CBR 200 en ese momento para revenderla. Hice esto un par de veces y ahĂ­ me iniciĂ© en el negocio de la compra-venta de automĂłviles”, agregĂł.

En su perfil solía mostrarse con todos sus lujos como autos de alta gama de marcas como Bentley, Lamborghini o Merecedes Benz. Ademås, aparentaba un gusto por las motos de agua.

Sin embargo, su nombre saltó a la fama en el verano de 2022 después de que atacara a un agente de trånsito en Mar del Plata cuando se negó a un control de alcoholemia en la zona de Playa Grande.

SegĂșn fuentes policiales, el conductor que circulaba en un vehĂ­culo de alta gama Mercedes Benz se resistiĂł a la prueba de alcohol en sangre que se llevaba a cabo en la Costa y el paseo Victoria Ocampo.