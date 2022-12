🧒🏻 Salud mental infantil: cómo ayudar a las infancias a gestionar las emociones

El paradigma de aprendizaje est谩 cambiando: diversas disciplinas cient铆ficas demostraron a lo largo de las 煤ltimas d茅cadas que聽la inteligencia emocional聽es fundamental para lograr v铆nculos emp谩ticos y sanos tanto en la infancia como en el futuro.

Desde que el psic贸logo聽Howard Gardner desarroll贸 la teor铆a de las聽Inteligencias M煤ltiples, el paradigma cl谩sico que priorizaba la ense帽anza de la聽inteligencia l贸gica matem谩tica como la 煤nica realmente v谩lida para alcanzar el 鈥溍﹛ito鈥 en el futuro, perdi贸 protagonismo y dio la posibilidad para que nuevos educadores, profesionales de la salud y por supuesto, madres y padres, se replantearan qu茅 tipo de respuestas se encontraban dando a las emociones de sus hijos/as ante los conflictos cotidianos.

NA聽dialog贸 con聽Eli Delacour,聽educadora especializada en Neurociencia e inteligencia emocional,聽acerca del rol fundamental de la gesti贸n de emociones en la infancia y sobre las pautas principales que deber铆amos tener presente los adultos.

鈥淓l primero paso que los adultos debemos dar para ayudarlos a gestionar las emociones, es aprender a reconocerlas. Hay que poder nombrarlas, mencionarlas y vivenciarlas.聽Contamos con seis emociones b谩sicas: la sorpresa, el desagrado, la alegr铆a, la tristeza, el enojo y el miedo. Muchas veces, se desencadenan las emociones segundarias que son un mix entre dos emociones primarias鈥, explica Delacour. 鈥淯na vez que identifico lo que me pasa, hay que aprender a nombrarla. Es decir, determinar qu茅 conductas o caracter铆sticas, por ejemplo, me generan ganas de llorar. El llanto puede estar asociado a la tristeza, al enojo, o a la alegr铆a. Hay que seguir indagando para llegar a la emoci贸n que prevalece y una vez que las reconocemos, reci茅n entonces se pueden gestionar鈥, detalla.

Asimismo, Delacour cuenta que existen聽cinco aspectos b谩sicos de la educaci贸n emocional a tener en cuenta:聽La autoconciencia: que es poder reconocer las emociones; la autorregulaci贸n que est谩 vinculada con el control de las emociones; la motivaci贸n; la empat铆a que involucra la capacidad de ponerse en el lugar del otro; y las habilidades sociales con foco en la comunicaci贸n.

C贸mo ayudar a las infancias a gestionar sus emociones

Primer paso: poner en palabra las emociones para reconocerlas. 鈥淪i se puede incorporar en la rutina familiar el di谩logo con ellos acerca de c贸mo se sienten, el resto del camino resulta m谩s f谩cil. A medida que crecen pueden escribirlo, incluso hablar un diario de emociones para anotar las emociones que sintieron en su d铆a. Pensemos que una emoci贸n dura solo 10 segundos en nuestro cerebro; aprender a gestionarla (en nosotros y en las infancias) nos ayuda a salir de esa emoci贸n m谩s r谩pido evitando que quedemos presos de ella durante todo el d铆a.

Segundo paso: reconocer las emociones en los dem谩s a trav茅s de la empat铆a.聽鈥淭ener la capacidad de darnos cuenta que a otras personas (compa帽eros de escuela, hermanos, amigos del barrio) tambi茅n le suceden cosas y tiene distintas formas de expresar lo que est谩n sintiendo, es clave para lograr ser emp谩ticos ya sea con su dolor, tristeza o alegr铆a, entre otras emociones primarias鈥.

Tercer paso: Encontrar un m茅todo o estrategia para educar o criar a cada infancia. 鈥淒e acuerdo a cada personalidad, a un chico le puede servir respirar para calmar el miedo o el enojo, pero a otro por ejemplo, eso puede alterarlo m谩s y en su caso sea mejor salir a dar una vuelta o poner m煤sica y bailar. Como educadores o cuidadores es importante tener en cuenta la personalidad de cada uno para ir logrando la mejor estrategia posible para gestionar esa emoci贸n. En la escuela, en tanto, cada educador tendr谩 que ver de acuerdo a su grupo cu谩les son las pautas que mejor funcionan para la gesti贸n de emociones.

Por 煤ltimo, establecer momentos de conversaci贸n donde cada ni帽o/a pueda expresarse.聽鈥淗acer preguntas donde puedan responder m谩s all谩 de un s铆 o un no. 聽Preguntas donde puedan contar una situaci贸n (lo que pas贸 durante el d铆a en la escuela), y una vez que el di谩logo se abra, consultar c贸mo se sintieron con lo vivido; si hubo un conflicto puntual, c贸mo cree que se sinti贸 la otra parte tambi茅n; o qu茅 hubiera hecho diferente o qu茅 es lo que lo puso triste y lo enoj贸. Es clave que ellos se sientan escuchados, atendidos y que puedan mostrarse vulnerables sin miedo. Que reconozcan que est谩 bien demostrar lo que sienten y que se puedan permitir estar enojados鈥.

La represi贸n emocional: 鈥淣o te enojes鈥, 鈥渘o llores鈥, 鈥渘o es para tanto鈥.

La experta consultada tambi茅n habl贸 de lo que pasa entre los cuidadores, educadores y todas aquellas personas que hoy superan los 25 a帽os, quienes en su mayor铆a fueron educadas bajo paradigmas restrictivos y negadores respecto las emociones.聽Mostrarse 鈥渆mocional鈥 era un signo de debilidad, y en un mundo donde los 鈥渇uertes鈥 llegan a la meta, la consecuencia inmediata fue negar todo tipo de emoci贸n.聽Poco a poco eso fue cambiando, sin embargo, para que las nuevas generaciones sean educadas m谩s libres en este sentido, tambi茅n es prioridad que los adultos indaguemos sobre nuestras propias emociones y nos permitamos mostrarnos vulnerables ante los ojos de las infancias.

鈥Vivimos varias generaciones de adultocentrismo donde no se nos permiti贸 expresar lo que nos pasaba, lo que nos dol铆a, enojaba o asustaba: las consecuencias de es abordaje emocional hoy se ven hoy en nuestra sociedad, con baja tolerancia a la frustraci贸n, agresividad constante, distintos trastornos en la personalidad, la inseguridad y falta de autoestima, entre otras. Por ejemplo, cuando un ni帽o se lastimaba antes de preguntar c贸mo se sent铆a con eso que pas贸, enseguida el adulto resolv铆a con un 鈥渓isto, no pasa nada鈥: se tapaba o se quitaba importancia a lo sucedido. De a poco eso fue cambiando y se le fue dando lugar a esa emoci贸n que se despert贸 ente determinado conflicto鈥, detalla la educadora consultada.

Los cambios tambi茅n se ven en los estereotipos de g茅nero:聽A las nenas se le dec铆a, 鈥渟i te enojas tanto te vas a poner fea o arrugar鈥, a los nenes, 鈥渓os varones no lloran鈥.

Entonces, como mencionamos al inicio de esta nota, para poder gestionar las emociones primero hay que poder comunicarlas, y para eso, es clave reconocerlas y dejar de reprimirlas.

– 驴C贸mo hacemos para dejar de reprimir nuestras propias emociones luego de tantos a帽os de educaci贸n restrictiva en este sentido?

– Hay que hacer el esfuerzo por repensarnos porque los adultos educamos a trav茅s del ejemplo. Lo que hacemos (por encima de lo que decimos) es la clave en el aprendizaje. Por eso, tanto en la familia como en la escuela, la estrategia o m茅todo m谩s eficaz que podemos encontrar para educar a trav茅s del ejemplo: Si ellos nos ven reprimiendo nuestras emociones, ya sea porque no nos lo permitimos o nos averg眉enza, ellos tambi茅n van a aprender que mostrarse vulnerables no est谩 bien o no es lo esperable.

– 驴Cu谩les son los principales riesgos de desatender las emociones en las infancias?

– Fomentar la invalidaci贸n emocional con serias consecuencias: cuando las infancias no logran expresarse libremente con sus emociones y contar c贸mo se sienten, se observan problemas directamente relacionados en el desarrollo de la personalidad, problemas de atenci贸n en el aula, retrasa el desarrollo de la autonom铆a, agresividad verbal y f铆sica y autoagresi贸n, entre otras. Muchas veces, los problemas de conducta tienen que ver con las emociones reprimidas鈥, indica.

Dos consejos para educar en inteligencia emocional