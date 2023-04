🩺 Ley de Salud Mental en la mira. ¿Cuáles son los puntos más cuestionados y por qué?

Los dos grandes casos que en los últimos tiempos se popularizaron por el carácter público de sus protagonistas, como fue el incendio provocado en el departamento de Felipe Pettinato durante el año pasado donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo, y el caso del cantante Chano Moreno Charpentier que en julio del 2021 fue baleado por un policía al que presuntamente intentó atacar en medio de una crisis, ponen el foco nuevamente en la ley de Salud Mental 26.657 promulgada en 2010.Â

Desde entonces, la discusión acerca de los alcances y los límites de la nueva norma se mantiene encendida y la necesidad de respuestas tanto para las personas con enfermedades mentales como para sus familiares continúa pendiente.

En su artículo primero, la norma establece que “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para analizar cuáles son los principales cuestionamientos que surgieron entre profesionales de la Salud Mental y en el seno mismo de las familias de pacientes con padecimientos mentales, NA dialogó con Ricardo Corral, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y jefe de Departamento de Docencia del Hospital Borda.

Para empezar, según Corral la ley “tiene un sesgo muy grande y al menos dos grandes puntos críticos”. Así lo detalla: “Por un lado, se confunde el sufrimiento psíquico con la enfermedad mental, y esto no es casual ya que esta ley está sustentada por una base ideológica que parte del prejuicio y de un gran desconocimiento sobre el padecimiento psiquiátrico. Así como se enferma el corazón, se enferma el cerebro. Las enfermedades mentales tienen relación con una perturbación existente en el sistema nervioso central y lo último que hay que hacer es invisibilizarlas o minimizarlas. Sin embargo, al hablar de sufrimiento psíquico se las compara con aquello que sucede cuando se habla de personas que atravesaron un hecho traumático puntual que trajo aparejado ese sufrimiento, como puede ser un choque, la pérdida de un ser querido o un conflicto grave en el trabajo”.

Otro punto crítico mencionado por Corral respecto la nueva ley, es el que indica que los medicamentos no deben ser utilizados para castigar al paciente: “Es como si se tuviera que aclarar que los anestésicos no deberían utilizarse para castigar, es una obviedad y ahí queda a la vista un claro sesgo ideológico. Un médico no va a usar un medicamento para castigar a alguien, y si lo hiciera sería un delito, no hace falta ponerlo en la ley. La nueva normativa pareciera ignorar a la enfermedad mental por una cuestión ideológica. Y esto tiene que ver con el prejuicio y desconocimiento que todavía se tiene frente a las enfermedades mentales”.

Según Corral, este tipo de accionar “trae aparejado una cuestión peligrosa que es legislar sobre la terapéutica”. Y hace una comparación para ejemplificar: “Si una persona tiene un infarto, la primera decisión médica es la de internación en Unidad Coronaria y eso nadie lo cuestiona, ni la opinión pública ni el poder legislativo. En cambio, en el caso de la psiquiatría las decisiones terapéuticas son fuertemente cuestionadas”.

Qué dice la ley sobre la internación involuntaria

Entre los puntos más cuestionados se encuentra el artículo 20 que establece que la internación involuntaria de un paciente es un recurso “excepcional” y que dice que “solo podría realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“La internación psiquiátrica es una estrategia terapéutica y, a diferencia de lo que dice la ley que es el último recurso, a veces debería de ser el primero y no el último. La internación vendría a ser como la terapia Intensiva de otras áreas médicas, así de fundamental para cuando el paciente se encuentra descompensado. Esa descompensación tiene que ver con que hay una enfermedad que requiere un tratamiento y es necesaria de ser entendida como tal”, explica.