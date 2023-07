🪖 Muerte de un soldado de dos tiros de un FAL en la cabeza

Anuncio

El juez federal Hugo Horacio Greca se encuentra inmerso en la búsqueda de respuestas a una pregunta que ha desconcertado a todos: ¿fue un homicidio o un suicidio el trágico destino de Pablo Jesús Córdoba, un joven soldado de 21 años que perdió la vida tras recibir dos disparos de un fusil FAL en la cabeza mientras cumplía su guardia en el Grupo de Artillería 16 del Regimiento Zapala, en la provincia de Neuquén?

Este no es un lugar común y corriente, ya que se trata del mismo cuartel donde en 1994 fue asesinado el soldado Omar Carrasco, suceso que puso fin al servicio militar obligatorio en Argentina.

La fatalidad ocurrió el pasado 1º de junio, poco después de las seis de la mañana. Aún se desconocen los motivos detrás de esta tragedia, pero lo cierto es que el soldado resultó herido de bala en la cabeza y fue trasladado al hospital de Zapala, donde finalmente fallecería horas más tarde.

Los medios tuvieron la oportunidad de conversar con Maximiliano Orpianessi, abogado que representa a la familia de la víctima. Según sus declaraciones, en un primer momento el cuartel informó a la familia que se trataba de un suicidio, explicación que los padres, sumidos en el dolor de perder a su hijo de manera tan trágica, aceptaron. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la investigación, surgieron elementos en el expediente que generaron dudas, llevando a la familia a creer firmemente que Pablo fue asesinado. Uno de esos elementos es el informe de autopsia, el cual revela que el soldado murió tras recibir dos disparos.

Fuentes judiciales de alto nivel, que han tenido acceso al expediente, explicaron que uno de los disparos ingresó por el mentón y salió por la frente, mientras que el otro entró por la sien derecha y salió por el otro lado de la cabeza. La distancia entre ambos impactos es lo que genera más interrogantes, ya que es difícil concebir que haya tenido tiempo suficiente para efectuar dos disparos. Según el abogado, un solo disparo hubiera sido suficiente.

“El FAL tiene varios centímetros de longitud y pesa alrededor de cuatro kilos. Es imposible dispararse dos veces. Además, según la autopsia, ambos disparos causaron daño cerebral”, declaró el letrado. Además, señaló otro detalle relevante que refuerza su teoría: la pericia balística indicó que el arma no estaba en posición de “automático”. Esto implica que, para cada disparo, el soldado tuvo que apretar el gatillo individualmente. Si hubo dos tiros, significa que gatilló dos veces. “Podría haberse argumentado que quiso quitarse la vida y el fusil estaba en automático, disparando en una sola ocasión. Pero no, el arma no estaba en esa posición”, agregó.

El único testigo de los disparos fue un soldado identificado como J., quien fue el primero en descubrir el cuerpo de la víctima y alertar a sus superiores. En ese momento, dos miembros del regimiento, cuyos rangos no han trascendido, entraron en contacto con Pablo, quien aún estaba con vida. Llamaron a una ambulancia y, según Orpianessi, informaron a la Policía Federal sobre un incidente en el que Córdoba supuestamente se había disparado a sí mismo. Dos horas y 55 minutos después, a las 8:55, la víctima falleció.

La única explicación oficial brindada ese día provino del teniente coronel Isidro Green, jefe del Grupo de Artillería 16. En una entrevista con Radio Municipal Zapala, el oficial dio detalles sobre lo que se conocía hasta ese momento. “Aproximadamente a las 6:10, recibí la notificación de que se había escuchado un disparo, que había ocurrido un incidente. Encontraron al soldado ensangrentado y fue trasladado rápidamente al hospital de Zapala. El padre (Juan José Córdoba), un suboficial que presta servicio en la base de apoyo logístico de Neuquén y es conocido por muchos años, esperó hasta que nos dieran la noticia de su fallecimiento”, afirmó el uniformado.

Sin embargo, las dudas persisten. Las declaraciones de los tres uniformados que vieron a Pablo herido muestran contradicciones. J., por ejemplo, afirmó que el fusil FAL estaba a 90 centímetros del soldado y que este no llevaba puesto el chaleco reglamentario. Los otros dos testigos, por el contrario, declararon que el arma estaba sobre el cuerpo y que sí llevaba el chaleco. “Los testimonios son dispares”, afirmó una fuente judicial.

Pablo ingresó al Ejército el año pasado, siguiendo los pasos de su padre en la fuerza. Según el abogado, nunca mencionó tener algún conflicto con alguien en el regimiento. A priori, no había motivos para que alguien quisiera hacerle daño. Además, siempre se mostró como una persona alegre, cercana a su familia y con amigos.

“Actualmente se está investigando el teléfono de Pablo para determinar si tenía algún problema con alguien o si existían motivos que lo llevaran a querer quitarse la vida. Debemos ser cautelosos. La familia afirma que era una persona muy feliz, activa y con proyectos”, añadió el abogado.

El juez federal Greca, a cargo de la investigación desde el principio, viajará al lugar del incidente este jueves para realizar una inspección ocular y familiarizarse más con el entorno en el que ocurrió todo. Además, está recopilando pruebas y testimonios. Aunque ya ha tomado varias declaraciones, aún quedan pendientes.

Según fuentes judiciales, no se descarta ninguna hipótesis en relación con el incidente, y serán fundamentales las pericias balísticas complementarias que determinarán la forma en que se realizaron los disparos. Para ello, se realizará una prueba en un polígono de Zapala con el arma que causó la muerte de Pablo. Según la documentación del caso, se encontró una sola vaina servida cerca del cuerpo. Los investigadores explicaron que es posible que la escena se haya contaminado, ya que inicialmente se movió el cuerpo en un intento por salvar al joven. Algunos elementos podrían haber sido manipulados sin intención, ya que el objetivo principal era preservar la vida de Pablo.

Por el momento, el caso se clasifica como una muerte sospechosa.

La versión tardía del Ejército

El Ejército emitió un comunicado este lunes, más de un mes después del incidente. En el texto, expresaron su dolor y solidaridad con la familia de la víctima. Luego, ofrecieron una breve explicación de lo sucedido, sin brindar detalles adicionales. Además, señalaron que están llevando a cabo una investigación interna para esclarecer el incidente.

“El soldado Córdoba fue encontrado gravemente herido en el Grupo de Artillería mientras cumplía su servicio de guardia y fue trasladado de inmediato al Hospital Interzonal de Zapala, donde falleció poco después”, se mencionó.

“A nivel del Ejército Argentino, se han realizado las acciones administrativas correspondientes y se brinda una colaboración constante ante cada requerimiento relacionado con el caso”, agregaron.