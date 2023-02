🪧 Asesinato a Diego Gatica: Marcharon para exigir justicia y que bajen la edad de imputabilidad

Este lunes habría sido el 31 cumpleaños de Diego Gatica Ledesma. Sin embargo, este no es el único aniversario que se acerca: el domingo se cumplirán cinco meses del cobarde ataque que sufrió y que días más tarde acabó con su vida. Diego había estudiado para policía y trabajaba en la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), donde había ascendido a oficial ayudante. Sus compañeros, allegados y familiares siempre lo habían destacado como una persona amable, intachable y querida que deseaba hacer algo bueno por la Fuerza. Pero sus proyectos y sueños se vieron truncados, y su familia no encuentra consuelo en su pérdida.

Este lunes, sus padres lideraron una marcha de alrededor de 200 personas por el centro de San Luis, exigiendo leyes más estrictas para menores, ya que dos de los principales causantes de la muerte de Diego son menores de edad e inimputables. “Apuntamos a eso y a que nos alivien este dolor con justicia. Todos mataron y todos tienen que ir a la cárcel. Si no es una justicia completa, no es justicia. Todos asesinaron a sangre fría, más allá de si golpearon o no”, sentenció Carina Ledesma, la mamá.

La concentración comenzó a las 19:00 horas frente a la sede del Correo Central, en Illia y San Martín. Además de los familiares y allegados, había un grupo de atletismo y otro de moteros que apoyaban la causa. Alguien repartió folletos con un lema que se repitió en toda la caminata: “Diego no murió, a Diego lo mataron”. Como un mantra, también gritaron “Diego presente, hoy y siempre”, portando carteles con su foto y pidiendo una nueva ley de minoridad urgente.

“De los involucrados, tres son menores de edad e inimputables. La fiscalía nos dijo que no creían que tuviéramos suerte para que los detuvieran. No van a ir a la cárcel, y solo tres adultos recibirán una condena”, lamentó Carina, visiblemente emocionada. “Por favor, eso es lo que queremos pedir: que bajen la edad de imputabilidad. Lamento mucho que no se hayan involucrado más personas, porque esto nos beneficia a todos. Muchas veces es falta de empatía; hoy somos nosotros dos sin un hijo”, agregó.

El padre de Diego, Miguel Gatica, estuvo de acuerdo: “Estas leyes deben cambiarse porque todo el mundo está en peligro. Hoy nos tocó a nosotros, mañana podría ser cualquiera de ustedes. De ahora en adelante, comenzaremos a hacer marchas para cambiar las leyes y llevarlo a nivel nacional, si es necesario. El pueblo debe apoyarnos”.