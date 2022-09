🪧 Caso Abel Ortíz: A 8 años de su desaparición, familiares y amigos marcharon en Villa Mercedes

El viernes se realizó la marcha Nº 36 por las calles del centro de Villa Mercedes para pedir por el esclarecimiento de la desaparición de Abel “Pochi” Ortiz, quien fue visto por última vez el 16 de septiembre de 2014 y de quien nada se sabe desde entonces.

A las 19:30 los familiares, amigos y conocidos de “Pochi” comenzaron a concentrarse, como lo han hecho en casi todas las oportunidades, en la Plaza del Mercado. Unos 15 minutos después, más o menos a la hora en la que el joven de 29 años fue visto por última vez por sus hermanos, comenzaron a marchar. Lo hicieron por Balcarce, hacia el sur, en el sentido de circulación de los vehículos. Caminaron hasta la calle Fuerte Constitucional y luego emprendieron hasta Lavalle, por la que siguieron al sur hasta llegar a la plaza Pedernera. De allí regresaron al punto de inicio por calle Pedernera.

La columna de asistentes ocupaba casi una cuadra. En medio del pedido tranquilo de justicia, con carteles y remeras con el rostro estampado de Abel, soltaron globos para que se desparramaran por el cielo.

El último movimiento que tuvo la causa que investiga la desaparición es que tres de los cuatro sospechosos fueron liberados a principios de julio. Dos de ellos, el excomisario Marcelo Acevedo y María Vásquez, quien era amiga de la ex de Ortiz, obtuvieron la excarcelación aunque siguen procesados por asociación ilícita; y la policía Marcela Rodríguez logró directamente la falta de mérito, el paso previo a ser desligada de cualquier sospecha. Solo la ex de Abel, la peluquera Alejandra Espinosa, sigue en la Penitenciaría no solo por la acusación de integrar la asociación que hizo desaparecer al joven, sino también por intentar matar a balazos a un vecino.

No obstante, los hermanos y la madre de “Pochi” continúan a la espera de que la Justicia acelere los exámenes de ADN para determinar si el esqueleto hallado hace cuatro meses, cerca del Río V, pertenece al muchacho o alguna otra persona desaparecida. “Las autoridades ya deberían haberle hecho un ADN. Son restos humanos, no el cuadro de una bicicleta. Para la familia, para los que esperan un familiar desaparecido, esas son las cosas que molestan”, manifestó el viernes Ariel, uno de los hermanos de “Pochi”.