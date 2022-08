🪧 Referentes del feminismo internacional manifestaron su apoyo a Cristina Kirchner

Referentes feministas a nivel mundial expresaron¬†su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fern√°ndez de Kirchner¬†en el marco de la causa por la Obra P√ļblica que afronta. Lo hicieron a trav√©s de un comunicado conjunto que concluye con un¬†llamamiento internacional para que las activistas por los derechos de las mujeres y comunidad LGBT¬†expresen su solidaridad y redoblen “la lucha en defensa de la democracia y el respeto de soberan√≠a popular”.

“Feministas de distintos lugares del mundo manifestamos nuestro apoyo decidido y solidario a la compa√Īera CFK frente a la descarada persecuci√≥n de la que est√° siendo objeto.¬†El ataque judicial, pol√≠tico y medi√°tico contra la vicepresidenta de Argentina¬†es un nuevo cap√≠tulo de la estrategia del Lawfare,¬†mediante la que se busca disciplinar y amedrentar a l√≠deres y lideresas populares de Am√©rica Latina”, sostiene el documento difundido que fue publicado por¬†Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, una de las firmantes.

Entre las adherentes figuran la presidenta de Honduras Xiomara Zelaya; la exmandataria de Brasil Dilma Rousseff; la senadora colombiana Piedad Córdoba; la filosofa belga Chantal Mouffe; la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otras.

M√°s de 250 mujeres de 17 pa√≠ses del mundo manifestamos nuestro apoyo a @CFKArgentina frente a la persecuci√≥n de la que es v√≠ctima. Quieren hacernos creer que la pol√≠tica no es para nosotras. Cu√°nto m√°s intentan disciplinarnos, m√°s nos unen en nuestra lucha ūüíö Fuerza, compa√Īera! pic.twitter.com/2DbbAfTzIP ‚ÄĒ Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 26, 2022

El comunicado argumenta tambi√©n: “La articulaci√≥n entre grandes medios de comunicaci√≥n, corporaci√≥n judicial, grupos econ√≥micos y una derecha antidemocr√°tica se ha convertido en una f√≥rmula sistem√°tica para atacar los procesos populares y sus liderazgos. En el caso de Cristina, sobre la base de un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio se ha montado una extraordinaria campa√Īa medi√°tica de linchamiento que¬†tiene el objetivo de proscribirla pol√≠ticamente¬†para debilitar la acci√≥n del movimiento popular en su conjunto y la democracia de nuestra regi√≥n. Sabemos que no es casualidad este ataque a una lideresa popular, a una mujer, que ha confrontado con sectores del poder y ha irrumpido en la pol√≠tica para ampliar derechos para las mayor√≠as del pueblo argentino”.

A su parte, las referentes feministas reafirman la idea de que detr√°s de la causa llevada adelante por el Tribunal Oral N¬į 2 se esconde el ataque a “a las pol√≠ticas de memoria, verdad y justicia en materia de DDHH; a los intentos de soberan√≠a nacional y unidad de la Patria Grande, frente a la sumisi√≥n al FMI y los poderes del norte”.

“Por eso, tenemos la certeza de que la defensa de CFK es la de todos los proyectos nacionales y populares de la Patria Grande, y m√°s a√ļn, es la defensa misma de la democracia, que est√° en la mira de las derechas reaccionarias, mis√≥ginas y racistas de nuestra regi√≥n”, sostuvieron.

El apoyo que suma m√°s de 250 adhesiones de reconocidas activistas de¬†Argentina, Bolivia, Espa√Īa, Honduras, Chile, Ecuador, M√©xico, Panam√°, Cuba, Brasil, El Salvador, Estados Unidos¬†cierra: “Sabemos tambi√©n que las derechas reaccionarias han desplegado una violencia mis√≥gina muy particular contra las compa√Īeras que protagonizan y conducen fuerzas progresistas y populares. No tenemos ninguna duda de que el hostigamiento y la persecuci√≥n contra Cristina Kirchner, como en su momento fue contra Dilma Rousseff y miles de compa√Īeras que protagonizan proceso populares,¬†contiene un mensaje un√≠voco para todas nosotras: vuelvan a sus casas, la pol√≠tica no es para ustedes“.