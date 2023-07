🫢 Debate en las redes: Padres cobran alquiler a su hija de 19 años tras finalizar la secundaria

Anuncio

Un matrimonio de Texas, Estados Unidos, ha generado un intenso debate en las redes sociales debido a su decisiĆ³n de cobrarle una mensualidad a su hija de 19 aƱos por vivir en su casa despuĆ©s de haber terminado la escuela secundaria. Cody y Erika, los padres de la joven Kylee, explicaron su razonamiento detrĆ”s de esta medida a travĆ©s de un video viral en la plataforma TikTok.

Esta pareja tomĆ³ la decisiĆ³n en 2022, mientras Kylee aĆŗn asistĆ­a a la escuela. Se sentaron con la adolescente y le explicaron que una vez que terminara sus estudios, le cobrarĆ­an un monto de dinero por vivir con ellos, pero solo si conseguĆ­a empleo. Su objetivo era que Kylee comprendiera que la vida adulta implicaba asumir responsabilidades financieras y prepararse para el futuro.

En mayo del aƱo pasado, cuando Kylee completĆ³ sus estudios, comenzĆ³ a pagar a sus padres una cantidad mensual de 300 dĆ³lares. Si ella se encargaba de sus propias compras de supermercado, el monto se reducĆ­a a 200 dĆ³lares. “El objetivo de cobrarle el ‘alquiler’ era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y tambiĆ©n prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida”, explicĆ³ Cody.

Erika, por su parte, admitiĆ³ que inicialmente considerĆ³ la medida algo exagerada, pero aun asĆ­ decidieron continuar con la iniciativa. A lo largo de nueve meses, Kylee conviviĆ³ con sus padres bajo esta modalidad, pagando puntualmente su “alquiler”. Este aƱo, finalmente, la joven se independizĆ³ y se fue a vivir sola, lo que los padres consideran un Ć©xito en su intento de enseƱarle responsabilidad financiera.

Sin embargo, la iniciativa de esta familia texana ha suscitado opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos elogian la decisiĆ³n de los padres, afirmando que es una excelente lecciĆ³n para preparar a los jĆ³venes para la vida adulta y la realidad financiera, otros usuarios expresan su preocupaciĆ³n, mencionando que experiencias similares pueden afectar negativamente la relaciĆ³n entre padres e hijos.

Entre los comentarios de la publicaciĆ³n viral, se encuentran opiniones diversas: “Un no definitivo para mĆ­… SĆ© que es raro, pero siempre ayudarĆ© a mis hijos sin importar la edad”, “Tuve que pagar el alquiler despuĆ©s de graduarme hasta que me fui a la InfanterĆ­a de Marina”, “Mis padres me dieron unos 6 meses antes de cobrar el alquiler. Me ayudĆ³ a aprender a administrar mejor mi dinero. Me lo devolvieron cuando me mudĆ©”, “Nuestra regla es que si estĆ” en educaciĆ³n a tiempo completo, nuestra casa es gratis, pero de lo contrario se paga el alquiler”, “Entonces, cuando cumpla 80 aƱos y necesite cambiar su dependencia y baƱo, ĀædeberĆ­a cobrarle?”.

El debate sigue abierto en las redes sociales, donde diferentes perspectivas chocan en torno a la enseƱanza de la responsabilidad financiera y cĆ³mo abordar la transiciĆ³n a la vida adulta en el seno familiar. La historia de esta familia ha dejado un impacto significativo y despierta reflexiones sobre las distintas formas de criar a los hijos en una sociedad en constante cambio.