🫵🏻 Alberto Rodríguez Saá en Villa Mercedes habló de todo y destacó la gestión del intendente

El Gobernador hizo hincapi茅 en las pruebas dif铆ciles que Frontera tuvo que enfrentar en su primer mandato, desde el terrible hurac谩n que azot贸 la ciudad en su inicio, hasta la pandemia global por Coronavirus que sacudi贸 a todo el mundo. Y como si esto fuera poco, el fallecimiento de su amiga y compa帽era de gesti贸n Ver贸nica Bailone, sumi贸 al intendente en un dolor profundo y una enorme tristeza.

Pero la vida sigui贸 y Villa Mercedes volvi贸 a ser golpeada por otro fen贸meno meteorol贸gico que dej贸 una estela de destrucci贸n y desesperaci贸n. A pesar de la adversidad, Frontera no perdi贸 el 谩nimo y se dedic贸 a brindar ayuda y asistencia a los vecinos afectados, con una entrega y dedicaci贸n que conmovi贸 a todos.

“Cuando necesit谩bamos un candidato para Villa Mercedes, buscamos uno con mucha fuerza y espalda”, dijo Alberto.

Por su parte Frontera, anunci贸 que en la Apertura de Sesiones Ordinarias, presentar谩 un ambicioso plan estrat茅gico que incluir铆a la revitalizaci贸n de la industria, el comercio, la comunidad universitaria y el turismo. Una propuesta audaz y necesaria, que refleja el compromiso y la visi贸n de futuro para Villa Mercedes.

El intendente tambi茅n hizo una rese帽a de c贸mo avanzan las tareas de recuperaci贸n y se帽al贸 la necesidad de que el Concejo Deliberante autorice el cr茅dito propuesto por el gobierno provincial.

Elecciones

Durante la conferencia, Rodr铆guez Sa谩 tambi茅n se pronunci贸 sobre la importancia de la Ley de Lemas en el sistema electoral de San Luis, que permitir谩 que tanto la elecci贸n primaria como la general se realicen en un solo d铆a. Adem谩s, inst贸 por el fin de la grieta pol铆tica y critic贸 los errores que, en su opini贸n, ha cometido el Justicialismo en la actual gesti贸n presidencial, como el “doble comando”, la grieta “fomentada desde ambos lados”, el armado del gabinete producto de una alianza electoral y la poca inclusi贸n de dirigentes del interior.

Futuro pol铆tico del gobernador

El actual Gobernador de San Luis confirm贸 que no ser谩 candidato a ning煤n cargo, ni provincial ni nacional, en las pr贸ximas elecciones y revel贸 que pretende dedicarse a las artes cuando finalice su actual gesti贸n.

“Mi idea inmediata, y no creo que cambie tan f谩cil, es que me voy a ir a mi casa, en las sierras, en la ciudad de San Luis o en Villa Mercedes. Me encantan la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura y el teatro; quiero hacer tantas cosas”, afirm贸 con una sonrisa. Ante la repregunta de si pod铆a llegar a postularse como diputado, senador o, incluso, integrar una f贸rmula presidencial, contest贸: “No soy candidato a nada de eso”.