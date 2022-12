🫵🏻 Denunciaron en la Justicia Federal al rector de la UNViMe

El secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios de la provincia de San Luis,聽Fernando Javier Quiroga Villegas聽present贸 ante la Fiscal铆a en el Juzgado Federal con sede en Villa Mercedes una denuncia contra el rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,聽David Rivarola, para que se lo investigue por la posible comisi贸n de delitos relacionados con el desv铆o de fondos p煤blicos nacionales.

鈥淧onemos en conocimiento de V.S. que se han producido irregularidades en cuanto a la realizaci贸n de los dep贸sitos mensuales que la UNViMe debe hacer de los Aportes y/o Contribuciones Patronales correspondientes a los haberes del personal universitario. Esta parte tiene sobradas sospechas de que los aportes no se han venido realizado con regularidad habi茅ndose omitido cumplir con dicha obligaci贸n sea por retenci贸n de fondos y/o desv铆o de los fondos de manera indebida adjudicando a estos un destino diferente al que prescribe la Ley, dice la denuncia con la firma de Quiroga Villegas y el abogado聽Marcelo Vitta.

A los fines de indicio probatorio de lo que se denuncia, se indica como acreditaci贸n de las justificadas sospechas las declaraciones vertidas por el propio rector en la sexta sesi贸n ordinaria del Consejo Superior de esta universidad, el 31 de agosto pasado.

鈥淯na de las cosas que no les dije y que la verdad es que yo me siento muy mal por haberlo hecho es que hemos dejado de pagar parte de聽los fondos que le tenemos que girar a la AFIP. Lo vamos a resolver en la inmediatez posible. Es la primera vez en cinco a帽os que hemos dejado de pagar las contribuciones a la AFIP鈥 La Universidad ha cortado los pagos a la AFIP porque no tenemos fondos para hacerlo鈥 dijo en esa sesi贸n Rivarola.