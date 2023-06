🫵 Caravana del triunfo: Multitudinaria caravana de “Unión por San Luis” en Villa Mercedes

Decenas de autos, camionetas y motos participaron este jueves en la multitudinaria caravana organizada por el lema “Uni贸n por San Luis“, que propone como principal candidato a gobernador a Jorge “Gato” Fern谩ndez, acompa帽ado por Eugenia Catalfamo. La caravana cont贸 con la adhesi贸n de los militantes y simpatizantes de m谩s de 10 candidatos a intendentes que respaldan su candidatura en Villa Mercedes.

Desde el comienzo, se pudieron contar m谩s de 150 veh铆culos que se dirigieron al SUM del barrio Eva Per贸n, donde la candidata a intendenta de la ciudad, Anabela Lucero, esper贸 la llegada de Fern谩ndez junto a cientos de adherentes. Llevaban pancartas y una bandera gigante con los rostros de Fern谩ndez, el gobernador y Alberto Rodr铆guez Sa谩 (junior). Tras fundirse en un abrazo, ambos continuaron juntos en una camioneta, recorriendo las principales calles de este sector, uno de los m谩s humildes de la ciudad.

Posteriormente, Fern谩ndez y Catalfamo continuaron solos en una camioneta blanca ploteada con sus nombres y rostros, continuando su recorrido por los diferentes barrios de la segunda ciudad de la provincia. A medida que avanzaban, se sumaron m谩s adherentes de cada uno de los sublemas que apoyan al oficialismo, llegando a abarcar en un momento m谩s de 25 cuadras en toda su extensi贸n.

“Esto es conmovedor y me llena de felicidad ver la algarab铆a de nuestros candidatos y dirigentes, trabajando codo a codo para lograr un gran triunfo en toda la provincia el pr贸ximo 11 de junio”, declar贸 Jorge Fern谩ndez. Entre los bocinazos, la m煤sica y los saludos, agreg贸: “Veo un pueblo esperanzado y creo que humildemente 茅se es el gran m茅rito de nuestra campa帽a. A pesar de los problemas que tenemos y de la econom铆a nacional que naturalmente nos impacta como provincia, la gente sabe que contamos con un proyecto que, por supuesto, voy a potenciar y corregir en algunos aspectos, pero que siempre tiene como objetivo el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo”.

El ex intendente de Tilisarao salud贸 efusivamente a cada vecino que sali贸 a la puerta de su casa para agitar los brazos o pancartas y expresar su apoyo. Tambi茅n se abraz贸 con cada uno de los candidatos a intendentes que lo respaldan.

“Quiero agradecer a toda la dirigencia y a la ciudad de Villa Mercedes por esta tremenda muestra de cari帽o, respeto y afecto. Me siento portador de un enorme legado, que es ser el continuador de esta profunda transformaci贸n que el proyecto provincial ha llevado adelante en San Luis en estas cuatro d茅cadas. Y me siento absolutamente preparado y seguro de que, a trav茅s del trabajo en equipo, del di谩logo y la buena administraci贸n, vamos a resolver todos y cada uno de los problemas y adversidades que se nos presenten, para alcanzar el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo”, enfatiz贸.

Principales protagonistas

El intendente Maximiliano Frontera expres贸 su confianza “en la sabidur铆a y el sentido com煤n de los vecinos de Villa Mercedes. Nuestro slogan de campa帽a es ‘As铆 de Simple’, porque no prometemos ni vendemos espejitos de colores, como hace la oposici贸n. Nosotros hacemos. La gente lo ve. Esta semana, sin ir m谩s lejos, inauguramos los complejos deportivos en El Lago, la primera etapa de la obra en avenida 25 de Mayo y los accesos de las Rutas 7 y 8. Ma帽ana (viernes) recibimos la llegada del tren, que gestionamos en conjunto con Naci贸n y Provincia… trabajamos con los clubes, las instituciones, las vecinales, todos los d铆as, no solo en campa帽a”, se帽al贸.

Anabela Lucero apunt贸 que “el cambio m谩s seguro es lo que propone Gato Fern谩ndez, que consiste en continuar con las pol铆ticas de estado de nuestro gobierno, con la obra p煤blica y el desarrollo con equidad, y realizar ciertas correcciones sin cambiar este exitoso modelo de gobierno de nuestro gu铆a y conductor, Alberto Rodr铆guez Sa谩”.

Para Marcelo Sosa, ex ministro de Educaci贸n, “atravesamos una transici贸n apasionante, que estar谩 signada por el di谩logo y la b煤squeda de consensos. Tuve la oportunidad de trabajar y conocer en profundidad a Gato cuando me llam贸 a colaborar en el Superior Tribunal de Justicia. No solo es una persona muy preparada, como abogado, sino que tambi茅n cuenta con una gran experiencia debido a su origen municipalista y una gran capacidad de gesti贸n. Pero, sobre todo, valoro su humildad y su disposici贸n a escuchar al otro para encontrar soluciones a trav茅s del di谩logo, no de la imposici贸n”, elogi贸.

Otro que se mostr贸 euf贸rico fue el rector de la UPrO, Joaqu铆n Surroca, candidato a intendente por el sublema “Ahora, el Futuro”. “Ya estamos en la recta final y queda claro que el 煤nico proyecto viable y seguro es el que encarna Gato Fern谩ndez. Del otro lado, lo 煤nico que vemos son denuncias, gritos y campa帽a sucia, pero nada de ideas o proyectos. En nuestro caso, hemos basado nuestra campa帽a en mostrar las realizaciones, lo que hemos hecho y estamos haciendo desde la UPrO, que es como decimos, ‘cuna de emprendedores’. Apoyando con ayudas econ贸micas a los nuevos emprendedores y expandiendo este modelo educativo a toda la provincia. Para el nuevo tiempo que se viene, estamos seguros de que la provincia y Villa Mercedes seguir谩n creciendo y desarroll谩ndose como hasta ahora, con equidad e inclusi贸n social”, afirm贸.

“Tenemos una provincia hermosa y una ciudad que presenta un potencial de crecimiento inconmensurable”, dijo por su lado el candidato a intendente por “Innovar”, Jorge Rosales. “Desde nuestro sector, estamos convencidos de que Gato Fern谩ndez es el mejor candidato, porque no solo est谩 preparado en todos los temas, sino que tambi茅n es humilde y sabe escuchar. Le hemos presentado todos nuestros proyectos de reactivaci贸n productiva, planificaci贸n urbana y desarrollo cultural, y le han encantado. No importa qui茅n gane, lo vamos a hacer, me dijo, y le creo. Porque es un hombre de palabra”, concluy贸.