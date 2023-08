🫵 Lali Espósito: “Que peligroso. Que triste.” Javier Milei: “Perdón, no se quién es, yo escucho los Rolling Stone”

Qu茅 dijo Lali Esp贸sito contra Javier Milei

“Qu茅 peligroso. Qu茅 triste”,聽escribi贸 Lali Esp贸sito en la red social Twitter luego de la victoria de Milei.

Al ser consultado sobre los dichos de la cantante, Milei insisti贸 en no conocerla y expres贸: “Est谩 bien, pero qu茅 se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho 贸pera, no soy muy id贸neo en m煤sica popular”.

Anuncio

Qu茅 dijo Lali Esp贸sito contra Javier Milei

“Qu茅 peligroso. Qu茅 triste”, escribi贸 Lali Esp贸sito en la red social Twitter luego de la victoria de Milei.

Al ser consultado sobre los dichos de la cantante, Milei insisti贸 en no conocerla y expres贸: “Est谩 bien, pero qu茅 se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho 贸pera, no soy muy id贸neo en m煤sica popular”.

Qu茅 dijo Lali Esp贸sito contra Javier Milei

“Qu茅 peligroso. Qu茅 triste”, escribi贸 Lali Esp贸sito en la red social Twitter luego de la victoria de Milei.

Que peligroso. Que triste. 鈥 Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Anuncio

M谩s tarde, tras recibir cr铆ticas en las redes sociales, la cantante subray贸 que聽siempre estar谩 “del lado del que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

“S铆, para m铆 es realmente triste votar a un anti derechos. Eso opino. Igual tranquis, que soy solo una ciudadana angustiada y no una candidata ni nada. Relajen”, expres贸 Lali.

Este lunes, un d铆a despu茅s de las votaciones, la cantante del pop respondi贸 a las criticas al decir: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO.聽La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan聽justamente”. Y agreg贸: “Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque est谩 del ‘otro bando’ y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente pol铆tico y econ贸mico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”

No me pone para nada mal que me “bardeen” por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera鈥 鈥 Lali (@lalioficial) August 14, 2023

“Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo 煤nicamente. Podr铆a no opinar nada, obvio. Es lo m谩s ‘c贸modo’ pero no soy as铆 As铆 que… Si!聽Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino.聽Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada.聽Relajen! Un beso respetuoso para todos”, agreg贸.