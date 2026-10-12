12 de octubre: por qué Argentina conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Este lunes 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una jornada que propone revisar la historia y reconocer las culturas, las lenguas y las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

La fecha pone en el centro el reconocimiento de los pueblos originarios, el diálogo intercultural y la construcción de una sociedad que respete las diferencias. También invita a pensar cómo se cuenta el pasado y qué lugar ocupan las voces de las comunidades indígenas en el presente.

Qué se recuerda el 12 de octubre

La efeméride remite al 12 de octubre de 1492, cuando la expedición encabezada por Cristóbal Colón llegó a América. Ese acontecimiento marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización que transformó profundamente la vida de los pueblos que ya habitaban el continente.

Durante décadas, la fecha fue presentada principalmente desde una perspectiva europea. Su resignificación en Argentina busca ampliar esa mirada, reconocer las culturas preexistentes y dar lugar a una reflexión sobre las consecuencias históricas de la conquista.

Por qué dejó de llamarse “Día de la Raza”

En 2010, mediante el Decreto 1584/2010, el país adoptó oficialmente el nombre Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La norma fundamentó el cambio en el valor que la Constitución Nacional y los instrumentos de derechos humanos otorgan a la diversidad étnica y cultural.

La modificación también cuestionó la idea de dividir a la humanidad en “razas”. Según explica el área nacional de Cultura, esa clasificación carece de validez para establecer diferencias entre grupos humanos y contribuyó a sostener concepciones discriminatorias.

El nuevo enfoque reconoce los aportes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, junto con las distintas comunidades que participan en la construcción de la identidad argentina.

Los pueblos originarios forman parte del presente

Hablar de diversidad cultural implica reconocer que los pueblos indígenas mantienen identidades, conocimientos, lenguas y formas de organización propias. Su presencia forma parte de la vida contemporánea del país y no se limita a los relatos sobre el pasado.

La Constitución Nacional, reformada en 1994, reconoce en su artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Además, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.

También reconoce la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y su participación en la gestión de los recursos naturales y de otros intereses que los afectan.

Una jornada para escuchar y reflexionar

El sentido de esta conmemoración se expresa en acciones cotidianas: conocer la historia de las comunidades, respetar sus identidades, escuchar sus voces y cuestionar los prejuicios que generan discriminación.

La diversidad cultural atraviesa las maneras de hablar, crear, transmitir conocimientos y comprender el mundo. Reconocerla permite entender a la Argentina como una sociedad plural, construida a partir de múltiples historias y pertenencias.

Por eso, el 12 de octubre propone una reflexión que une pasado y presente: valorar las diferencias y promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el diálogo.