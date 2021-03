24 de marzo y una carta que describe el terror que se vivió en la dictadura militar

“La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.”

De esta manera comienza la carta que el periodista Rodolfo Walsh no solo redactó si no que también envió a las redacciones del país y a los corresponsales de medios extranjeros. El texto describe la crueldad, el terror y la violencia que se vivió en la Republica Argentina durante el primer año de la dictadura cívico- militar que comenzó un 24 de marzo de 1976.

Seguramente el escritor y periodista pasó por un estado de mucho dolor, angustia, bronca y un sin fin de sentimientos que lo llevaron no solo a poner en descubierto las terribles e inescrupulosas actividades que se llevaban a cabo, si no también a denunciar a las personas que fueron responsables de cientos de asesinatos y desapariciones. Torturas, violaciones, persecución, censura, desapariciones, hallazgos de cuerpos flotando en el mar, cementerios en el fondo de lagos e innumerables atrocidades que no podían salir a la luz. Hechos que nadie se atrevía a contar aparecen en la carta que Walsh escribió teniendo la certeza de que sería perseguido. El escritor no se equivocaba…

El escenario que se vivía en el país en ese momento era el peor, no solo por las desapariciones y asesinatos, si no también por la medidas económicas que afectaban directamente a los trabajadores argentinos, congelando salarios, disminuyendo otros, amenazas de despidos, trabajos forzados, llevando el pueblo a la miseria sin poder reclamar, ya que todos los sindicatos quedaron sin efectos y los partidos políticos fueron prohibidos o terminarían de la misma manera, desaparecidos o asesinados.

Mas de siete años duró esta dictadura militar que dejaría un saldo de 30000 desaparecidos y cientos de personas sin identidad, siete años de calvarios, artistas obligados al exilio, películas prohibidas, crímenes inconcebibles y una gran cantidad de hechos que quizás nunca conoceremos y seguramente viven en la memoria de miles de argentinos y una simple nota o articulo no alcance para contar cada historia o injusticia.

Hoy, 24 de marzo del 2021, a 45 años del golpe, se conmemora a esas miles de madres, padres, hermanos, tíos, tías, y amigos que vivieron un infierno y que fueron victimas de una dictadura militar. Hoy los recordamos y quienes escuchamos o leímos historias de tanto dolor, no queremos que eso vuelva a pasar en nuestro país y decimos NUNCA MÁS.