35º Fiesta Nacional de la Calle Angosta: El Festival que desafía la crisis

En medio de un contexto económico desafiante, la 35º Fiesta Nacional de la Calle Angosta se prepara para iluminar las noches del viernes 26 y sábado 27, demostrando que la tradición y la solidaridad pueden superar incluso las adversidades financieras más difíciles.

En conferencia de prensa, el intendente Maximiliano Frontera anunció que, a pesar de la difícil situación económica, el evento se llevará a cabo sin costos para el Estado, gracias al generoso aporte de empresarios locales y la colaboración altruista de más de 150 artistas y emprendedores.

Colaboración Empresarial para un Festival Solidario

La crisis económica no ha sido un obstáculo para la realización de esta emblemática fiesta, que celebra sus 40 años de existencia. En un gesto de solidaridad, los asistentes no pagarán entrada; en cambio, se solicitará la donación de alimentos no perecederos, destinados a apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El evento contará con el respaldo de empresas locales que contribuirán con los aspectos técnicos y logísticos, permitiendo que la Calle Angosta brille “desde el corazón”. El intendente destacó la importancia de esta colaboración público-privada, abriendo las puertas para futuras asociaciones con el sector privado.

Artistas Solidarios de Diversas Regiones

La diversidad artística será un punto destacado, con la participación de artistas locales y de provincias vecinas como San Juan y Mendoza. La generosidad de los artistas se refleja en su participación gratuita como un gesto de agradecimiento hacia el festival que ha sido un referente nacional e internacional.

Desde regiones más alejadas, como Neuquén, Santiago del Estero y Corrientes, llegarán contribuciones musicales y artísticas, enriqueciendo la oferta del festival. La programación incluirá presentaciones como Las Cien Guitarras Mercedinas, Los Trovadores de Cuyo, Algarroba.com, Walter Sapino, Mercedinos, Los Guzmán, y todas las academias de danzas locales.