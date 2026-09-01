6° Expo al Futuro: Villa Mercedes reúne a estudiantes y 16 instituciones para mostrar la oferta educativa

La Plaza del Sesquicentenario ya luce las seis carpas que durante este miércoles y jueves recibirán a estudiantes de distintos puntos de la provincia. En paralelo, dentro de la Casa de la Cultura, comenzaron a instalarse 18 puestos que formarán parte de la propuesta educativa.

La expo funcionará ambos días de 9 a 19, con la participación de instituciones de educación superior nacionales, provinciales, públicas y privadas. En total, habrá cerca de 80 stands con información sobre carreras y distintas alternativas de formación.

Entre las instituciones participantes estarán la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), Universidad Nacional de las Artes (UNA), Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y Universidad de La Punta (ULP).

También participarán la Universidad de Congreso, Universidad Empresarial Siglo 21, Universidad Católica de Cuyo, Universidad FASTA, los Institutos de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y San Luis, el Instituto Superior de Educación Física (ISEF), Instituto Superior Nuestra Señora del Carmen, Instituto Superior de Lengua Inglesa, además del Instituto Cultural Argentino, con sus profesorados de Educación Física e Inglés.

Acto inaugural y actividades

El acto inaugural será este miércoles a las 10, con el tradicional corte de cinta sobre calle Urquiza. La apertura contará con la participación de la academia local de estilos urbanos Up City, que ofrecerá una demostración de coreografías.

Durante la jornada también se realizará una conmemoración por el Día de la Conciliación Política, establecido por ordenanza municipal en recuerdo de la exviceintendenta Verónica Bailone.

A las 16, el ensamble vocal e instrumental Chachao brindará una presentación en la plaza, mientras los visitantes podrán continuar recorriendo los distintos espacios de la expo.

El jueves, en tanto, la jornada estará principalmente enfocada en el recorrido de los stands y el contacto con las instituciones educativas.

Una expo pensada para elegir una carrera

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los estudiantes puedan acceder a información de primera mano y dialogar directamente con docentes, estudiantes, directivos y graduados.

El coordinador de Relaciones Educativas, Martín Pérez Ranieri, destacó la importancia de generar herramientas que acompañen a los jóvenes en el acceso a la educación superior.

Además, adelantó que se espera la llegada de estudiantes de diferentes localidades. Este miércoles, por ejemplo, arribarán dos colectivos desde Villa Larca, con unos 70 alumnos pertenecientes a tres escuelas.

Pérez Ranieri vinculó la propuesta con otras políticas destinadas a consolidar a Villa Mercedes como ciudad universitaria, entre ellas el Boleto Gratuito y las becas municipales para estudiantes universitarios.

“Nos llena de orgullo tener este tipo de instancias que son una herramienta más, una política más”, señaló el funcionario, y remarcó que la iniciativa “efectiviza el derecho del acceso a la educación superior”.

La organización también busca reducir la distancia entre la información institucional y la experiencia concreta de estudiar una carrera. Por eso, los jóvenes podrán conversar con profesionales recientemente graduados y conocer cómo atravesaron su formación, cuáles fueron sus experiencias y qué posibilidades laborales encontraron.

“Apostamos mucho a recuperar el vínculo humano desde la sustentabilidad, es una expo que apuesta a dejar de lado el papel”, explicó Pérez Ranieri.

Además de las propuestas educativas, habrá emprendedores, artesanos y actividades lúdicas en el sector exterior.

Charla sobre inteligencia artificial y educación financiera

Como parte de la agenda, este miércoles a las 17, el Teatro del Viejo Mercado será escenario de una charla sobre inteligencia artificial y educación financiera.

La actividad surgió a partir de inquietudes planteadas por estudiantes durante un foro y estará a cargo de Agustín Astrada, docente y especialista en innovación y transformación digital, quien llegará desde Córdoba.

La charla estará especialmente dirigida a estudiantes de prepromos y promociones, aunque será gratuita y abierta a toda la comunidad.

Otro de los espacios destacados será la denominada “Experiencia Mate”, que funcionará durante las dos jornadas. Allí, los visitantes podrán dialogar con jóvenes profesionales vinculados al ámbito municipal.

El integrante de Relaciones Educativas, Maximiliano Chirino, explicó que el espacio permitirá consultar no solamente qué carrera elegir, sino también cómo es la vida universitaria, cuáles son las posibles salidas laborales y qué experiencias existen en diferentes campos profesionales.

De esta manera, la 6° Expo al Futuro busca convertirse en un punto de encuentro entre estudiantes, instituciones y profesionales, con información concreta para quienes comienzan a definir su futuro académico y laboral.