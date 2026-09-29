A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su mamá criticó a la Justicia

La desaparición de Sofía Herrera ocurrió hace 18 años en Río Grande, Tierra del Fuego. Su madre, María Elena Delgado, publicó una carta para recordarla y criticó el accionar de la Justicia, mientras el Juzgado de Instrucción Nº1 aseguró que la investigación continúa activa.

Sofía desapareció el 28 de septiembre de 2008, cuando había ido con sus padres y amigos al camping John Goodall. Desde entonces, no surgió ninguna pista que permita establecer qué ocurrió con la niña, quien actualmente tendría 19 años.

El caso impulsó el “Alerta Sofía”, una herramienta destinada a colaborar en la búsqueda de chicos desaparecidos. Sin embargo, según el material difundido, ese mecanismo llegó tarde en la investigación por la desaparición de Sofía.

La carta de María Elena Delgado

“Sofi hoy un día cargado de emoción. Desde las 7 d ela mañana los medios locales, nacionales e internacionales demuestran que no se olvidan de vos mi Sofi, a 18 años de tu desaparición”, comenzó la madre en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Delgado cuestionó el estado de la causa y la falta de contacto con el Poder Judicial. “Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo burocratizada, nosotros no paramos. En todos estos últimos años nadie me llamó; desde el poder judicial siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas porque Sofi vos sos muy importante para tu familia, para los medios de comunicación y para la enorme cantidad de gente que te busca”, expresó.

“Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos”, agregó.

La situación de la notificación de Interpol

El mensaje se difundió luego de que surgiera que la Notificación Roja de Interpol sobre José Dagoberto Díaz Águila, señalado como principal sospechoso, ya no estaría vigente porque el pedido de búsqueda internacional no habría sido renovado.

Ante esa versión, el Juzgado de Instrucción Nº1 emitió un comunicado en el que afirmó que la notificación vinculada con Díaz Águila continúa vigente y nunca fue interrumpida. También indicó que la causa sigue activa.

“Las notificaciones de INTERPOL pueden tener distintos niveles de acceso. Algunos datos son públicos, mientras que otros solamente están disponibles para las fuerzas policiales de los países que integran la organización. Por lo tanto, que determinada información no aparezca en los registros públicos no significa que la notificación haya perdido vigencia”, explicaron.

El juzgado añadió que Missing Children no forma parte del expediente y, por ese motivo, no tiene acceso a la información reservada que pueda integrar los registros de Interpol.

El comunicado judicial

“A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la investigación sigue en curso. El Juzgado analiza las distintas hipótesis que surgen del expediente y ordena las medidas que considera necesarias, teniendo en cuenta la importancia y la sensibilidad del caso”, señaló el organismo.

“Las partes reciben notificación de las medidas adoptadas. Sus presentaciones y propuestas se incorporan al expediente y se evalúan según corresponda. El Poder Judicial reafirma su compromiso de continuar trabajando para esclarecer las circunstancias de la desaparición de Sofía Herrera”, concluyó.

Con información de: noticiasargentinas.com